Lòpez no viatjarà a Brussel·les per negociar l’acord amb la UE

El socialdemòcrata Pere López ha decidit que no viatjarà a Brussel·les amb els presidents dels grups parlamentaris i el cap de Govern per negociar l’acord d’associació amb la Unió Europea. Toni Martí va oferir a mitjans del passat mes de novembre a tots els presidents dels grups parlamentaris que formessin part de la delegació que negocia a Brussel·les per tal d’involucrar a l’oposició en les negociacions, especialment els liberals, ja que el PS estava dins del Pacte d’Estat i per tant participava de les reunions que es duien a terme al país. SDP tampoc estava d’acord amb el Pacte d’Estat, però la proposta de Martí no els afectava perquè Víctor Naudi era, en aquell moment, president suplent del grup mixt i l’oferta només era pels líders de cada grup parlamentari. Així, doncs, els convidats a viatjar eren Ladislau Baró (DA), Josep Pintat (L’A) i Pere López (grup mixt).



Amb el trencament del grup liberal i la conseqüent adhesió de cinc consellers al grup mixt, López va perdre la presidència i el va substituir Josep Pintat. És per això que López ha rebutjat finalment l’oferiment en considerar que «no és just» que només viatgi un president suplent dels grups. Al seu entendre, a la delegació només hi han de participar els presidents, tal com va indicar Martí des d’un inici, i si s’ha decidit que finalment és Pintat qui lidera el grup mixt, és ell qui ha de viatjar a Brussel·les. «No volia cap tracte de favor ni cap vestit a mida», va indicar el parlamentari del PS.



López també va explicar que en el cas que s’hagués acceptat la presidència rotatòria tal i com van demanar després que els cinc consellers exliberals s’adherissin al grup mixt «encara tindria sentit que hi anèssim els dos». Amb el canvi de presidència, però, López entén que no és coherent que ell també viatgi a Brussel·les i, per tant, ha decidit rebutjar la invitació de Martí.

Els fets

L’oferta de Martí va trontollar amb la divisió del grup liberal. El 12 de desembre cinc dels seus consellers (Pintat, Montaner, Naudi, Majoral i Camp) anunciaven el divorci del principal grup de l’oposició i s’adherien, per conseqüència, al grup mixt.

Tot plegat va fer trontollar els acords existents al grup parlamentari liderat per Pere López. Després de diverses setmanes d’estires i arronses, finalment Pintat va passar a ser el nou president del grup mixt i Pere López deixava el càrrec per ser president suplent. El canvi, per tant, també treia, en principi, la possibilitat al socialdemòcrata de viatjar a Brussel·les. De fet, a mitjans de gener, Martí va voler replantejar l’oferiment, ja que considerava que tant Pintat com López havien d’estar a les negociacions –sobretot perquè el PS era l’únic grup que havia donat suport a les negociacions des d’un bon inici– però va confessar que a nivell logístic era complicat perquè suposava incrementar el nombre de persones de la delegació. Finalment, però, ha sigut el mateix López qui ho ha rebutjat.