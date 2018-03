La denúncia per les molèsties de les motos de neu porta més conflictes

La sortida a la llum de les queixes d’alguns veïns de Bordes d’Envalira per les molèsties que els causen les motos de neu i els buguis que fan excursions amb turistes han comportat un increment de la conflictivitat entre les dues parts. Així ho van assegurar ahir alguns veïns consultats per aquest rotatiu, que van explicar que des de divendres han hagut d’escoltar paraules de menyspreu i el desafiament d’alguns dels usuaris dels vehicles.



De fet, van reiterar que els sorolls són reals i «insuportables» i van lamentar que Bordes d’Envalira hagi deixat de ser un veïnat tranquil. És més, van assegurar que hi ha alguns veïns que fins i tot estan buscant un nou habitatge perquè no volen seguir vivint allí. De la mateixa manera van reclamar més atenció per part del comú, tant per mirar de solucionar la problemàtica de les motos i els buguis com pel que fa a la cura de l’espai. «El comú ens té abandonats», van afirmar, destacant que, per exemple, hi ha pocs contenidors pel nombre de pisos existents. Això fa, expliquen, que s’acumuli la brossa al carrer «perquè no hi ha lloc on deixar-la».