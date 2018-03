Rescat de tres alpinistes al Cadí

Els bombers de la Generalitat de Catalunya han rescatat aquest migdia tres alpinistes a la canal de l’Ordiguer, a la Serra del Cadí, després que una placa de neu per on es movien es tranqués. Segons ha recollit l’ACN, un dels accidentats s'ha precipitat pel pendent de la canal i ha patit diversos traumatismes al cap i a la cara sense caràcter de gravetat. El ferit ha estat evacuat amb un helicòpter del grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) a l’Hospital de Cerdanya (Puigcerdà). Els seus companys s'han quedat en un esperó de roca i han pogut descendir pel seu propi peu, acompanyats per membres del cos de bombers, que els han acompanyat fins al seu vehicle.



Malgrat no patir ferides de gravetat, un d’ells sí que presentava un tall a la cama que s’havia fet amb el grampó que portava per poder escalar amb neu i gel.

Seqüència

Els fets han tingut lloc cap a les 12 del migdia a la canal de l’Ordiguer, un indret que es troba al terme municipal de Montellà i Martinet. La canal té una llargada de 450 metres, amb una inclinació que pot arribar als 60 graus. Tal com es s'ha detallat des de l’ACN els tres alpinistes que formaven part del mateix grup, estaven a punt d’arribar al cim de la canal quan s'han vist sorpresos pel despreniment d’una placa. Malgrat que les condicions meteorològiques no eren favorables, ja que feia vent i hi havia boira, de manera que tenien poca visibilitat, l’helicòpter dels bombers ha pogut efectuar el rescat de l’accidentat i traslladar-lo fins a l’hospital de Cerdanya on ha estat atès dels diversos traumatismes provocats per la caiguda.