L’USdA reclama graelles salarials per assolir la igualtat de gènere

Amb l’objectiu d’assolir la igualtat salarial entre homes i dones, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ahir va proposar establir una graella salarial per classificar els treballadors, amb independència del sexe, entre oficials de primera, de segona i aprenents. El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va explicar que «aquesta fórmula ja existeix dins de l’administració des de fa molt de temps i que funciona bé».

En aquest sentit, Ubach va insistir que sobretot és necessari «establir quins són els criteris que han de definir què cal per a cada categoria independentment que siguis home o dona». D’aquesta manera, només caldrà fixar-se en els criteris assolits per determinar la categoria i la resta serà automàtic: «A tal posició, tal salari, sense possibilitat de discriminació salarial», va especificar el secretari general de l’USdA.

Fórmula extensible

Aquest mètode que ja s’aplica a l’administració serviria per a qualsevol dels oficis. Segons la Unió Sindical, «ha de cobrar el mateix sigui home o dona un conductor amb carnet de primera, un cambrer, un cuiner, un jardiner, un periodista o una persona de qualsevol altra professió». L’únic que s’ha de tenir en consideració, va insistir Ubach, «és valorar el lloc de treball per coneixements i actitud, no per si ets homes o dona».

Amb aquesta proposta, l’USdA intenta pressionar el Govern actual, que just coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, el passat 8 de març, va presentar noves mesures per reduir la bretxa salarial i assolir la igualtat entre homes i dones. Per exemple, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va avançar que multarien les empreses que incompleixen amb la normativa i que paguin un sou inferior a les dones per una qüestió de gènere.

De tota manera, Gabriel Ubach ahir va criticar els consellers de DA retraient-los que «no n’hi ha prou de dir que aquests temes els preocupen, que cal demostrar-ho amb fets i propostes que a curt termini puguin tenir un impacte real i immediat i que donin resposta urgent a la ciutadania».

Un 8 de març tenyit de lila i de reivindicacions

El 8 de març passat va convertir-se en un dia històric després de veure marxes multitudinàries de suport a la igualtat de gènere arreu del món. També va ser insòlit al Principat. Aquell dia la recent creada Acció Feminista d’Andorra va llegir públicament el seu manifest. Un text amb cinc punts a assolir, entre els quals hi ha la supressió de la bretxa salarial, però destaca la despenalització de l’avortament, fixada com una de les prioritats innegociables del col·lectiu feminista. Tot i que des del Govern van rebutjar aquesta qüestió, el ministre Espot va dir que subscrivia la resta de reivindicacions i va destacar que l’Executiu està a punt d’entrar a tràmit parlamentari la nova llei d’igualtat.