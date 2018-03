L’Engordany supera al cuer i continua en el lideratge

El triomf de la UE Engordany contra el cuer li permet seguir comandant la classificació a falta de disputar-se només un partit per a finalitzar-se la fase regular de la Lliga Multisegur Assegurances i iniciar-se els play-off.

L’equip escaldenc es va desfer del Penya Encarnada d’Andorra per 0-2. Es posava per davant al minut 40 amb el gol de Sebas i el matx es va mantenir obert fins al 84, quan marcava Fabio i assegurava la victòria al seu equip. El Vallbanc FC Santa Coloma no va tenir problemes per superar al Nóbrega Constructora FC Encamp (0-5). Al minut sis es va començar a moure el marcador, amb el gol de Sosa. Just abans del descans arribaven dos més, de Torres i el mateix Sosa. El quart el feia Andreu Ramos al 63 i completava la maneta Juli Sànchez al temps de descompte.

L’FC Lusitans va donar un pas important per ser als play-off al títol, amb una victòria sobre l’Inter Club Escaldes (1-2), que es queda ja sense opcions a ser-hi. André marcava el primer pels d’Emiliano González al 8 i Ramael al 54 el segon. Aguilar, de penal, reduïa distàncies al 72. Qui ja no depèn de si mateix per estar en el grup de quatre per lluitar pel campionat és la UE Santa Coloma, que va caure contra el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià (0-2). El matx es va decidir amb dos gols de Joel, el primer al minut 16 i el segon al 44.

L’Engordany és el líder amb 46 punts, un més que el segon, el Vallanc, a l’última jornada de la tercera volta de la fase regular es decidirà qui entra com a primer als play-off al títol. Els escaldencs jugaran amb la UE Santa Coloma, mentre que els colomencs s’enfrontaran a l’Inter Escaldes.