Rius i Salvadores comparteixen podi

El Campionat d’Espanya júnior es disputa a l’estació catalana de la Molina. Àlex Rius i Xavi Salvadores van pujar al podi, tots dos al mateix caixó, ja que van signar el mateix crono. Van ser tercers a l’eslàlom.

Els dos esquiadors andorrans van finalitzar amb 1.08,52 minuts. El guanyador va ser l’espanyol Aingeru Garay amb 1.08,23, seguit pel seu compatriota Albert Ortega (1.08,28). Nico Castro va ser 15è (1.13,66), Arnau Mas 16è (1.13,67), Francesc Martí 18è (1.13,82), Tomàs MIjares 22è (1.14,66), Joaquim Gali 36è (1.20,95) i Edgar García 43è (1.26,48). No van concloure la primera mànega Albert Torres, Xavi Cornella, Albert Pérez, Isidre Bartumeu i Lucas López.

En categoria femenina per part andorrana només va completar la prova Xènia Rodríguez, que ho feia a la 12a posició amb un crono d’1.19,02. Laura Arnabat i Clàudia Mijares no finalitzaven la primera mànega i Zoe Ramírez seguia el mateix camí a la segona. La guayadora va ser l’espanyola Núria Pau (1.12.10). El segon lloc era per a l’eslovena Neja Dvornik (1.13,37) i el tercer per a la txeca Katerina Paulathova (1.14,09).

Als Nacionals júnior de França, que es realitzen a Tignes, en el supergegant Marc Oliveras va ser 9è amb 52.40 segons, mentre que Matías Vargas era 12è (52,75) i Pol Suàrez 51è (54,85). Va guanyar el francès Baptiste Arnaud (51,88). A la combinada alpina, Oliveras era 15è (1.30,09), Vargas 16è (1.30,38) i Suàrez 38è (1.34,53). El vencedor va ser el gal Sacha Fivel (1.27,94).

Rodríguez es perd la Copa d’Europa

Avui es comencen a disputar els entrenaments oficials de descens de les finals de la Copa d’Europa, que es disputen els pròxims dies a Soldeu i el Tarter. Qui no podrà ser a la cita per part andorrana és Quim Rodríguez, que la setmana passada en uns entrenaments a la pista Àliga es va trencar el menisc. Havia de participar al supergegant i el descens. A la cita de Grandavalira hi participaran en les diferents disciplines 190 corredors de 25 països.

Puig, 23è al supergegant a PyeongChang

El supergegant va ser la segona prova d’esquí alpí que es disputava als Jocs Paralímpics de PyeongChang (Corea del Sud). Roger Puig va concloure a la 23a posició, amb un registre d’1.32,97 minuts. Va esquiar massa tens, fet que no li va permetre finalitzar més endavant a la classificació. El guanyador va ser el suís Theo Gmur amb un temps d’1.24,83. El van acompanyar al podi el francès Arthur Bauchet (1.26,64) i l’austríac Markus Salcher (1.27,89). L’esquiador andorrà es va estrenar dissabte al descens. Va ser un dels cinc corredors que no van finalitzar la prova. El podi va ser exacte que el del supergegant, amb Gmur com a campió, seguit per Bauchet i Salcher.