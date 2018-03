Rècord històric

La victòria a Sevilla val com qualsevol altra, però no és una qualsevol. És la sisena consecutiva que suma el BC MoraBanc Andorra, una xifra que mai havia aconseguit en les dues etapes a l’ACB. Es va imposar al Reial Betis Energía Plus (89-100) en un partit que va dominar en la seva major part i que va decidir a l’últim quart quan pitjor se li havien posat les coses. Segueix una jornada més a la vuitena plaça dels play-off.

Des d’un començament Booker va portar el pes del joc dels verd-i-blancs. En el seu segon partit amb els andalusos va tornar a destacar. Albicy i Jelinek va portar el pes anotador visitant en el primer tram del quart. Els triples van començar a arribar, repartits entre el francès, el txec, Walker i Fernández. Després del realitzat pel madrileny el conjunt andorrà s’escapava de set i Óscar Quintana demanava un temps mort. Nelson responia de tres en la tornada i Kelly també en materialitzava un després de la cistella de Diagné. Amb 22-25 es tancava el període.

Fernández estava fi. Començava amb una penetració i a continuació encertava en el triple, igual que Sanè des de la distància. El rebot ofensiu donava segones oportunitats al MoraBanc, que amb un triple de Jankovic marxava de nou (27-36). Hi havia intercanvi de cistelles fins que va arribar un parcial de 9-0 local que igualava el marcador a 38. La punteria havia desaparegut per part andorrana, fins que Blazic va fer dos punts que tallaven una ratxa de tres minuts i mig sense anotar. Kelly també veia cistella i Shurna assolia un triple. Quatre punts seguits de Franch permetien al Betis capgirar el marcador després de molt temps i marxar al descans 44-43.

Passaven els minuts i el matx se seguia mantenint igualat a l’electrònic. Sanè i Stevic encistellaven, mentre que pels verd-i-blancs Booker feia punts i començava a sorgir la faceta anotadora d’Schilb, que duraria fins al final del partit. De fet, el nord-americà va ser el principal culpable que els andalusos agafessin avantatge. Un parcial final de 7-0, amb cinc punts d’Schilb i una cistella sobre la botzina d’Uriz, finalitzava el període 70-64.

Reacció fulgurant

El matx es complicava per la tendència que s’estava seguint. Però als últims 10 minuts la millora substancial en defensa del MoraBanc va portar a la victòria, amb 36 punts en aquest període. La sortida va ser definidora. Jankovic feia un triple, Shurna encistellava de dos i Blazic realitzava sis punts seguits. Kelly acabava amb el parcial i amb quatre minuts i mig sense anotar del seu equip. Walker no va permetre que es creixessin i de seguida obtenia un triple. Iverson també aportava per ampliar el marcador, i només Kelly i Booker eren capaços d’impedir que el partit s’acabés de trencar definitivament. Shurna, Albicy per una banda, i Schilb, Golubovic i Booker per l’altra eren qui feien moure el marcador.

Dos tirs lliures del base estatunidenc posaven el 89-93 a falta de només 52 segons pel final. Blazic també encertava en els dos que va tenir i Schilb en aquesta ocasió va errar un triple que va ser clarificador. Des de la línia de tir lliure Blazic i Albicy van acabar de matar el partit. L’eslovè encara faria una última cistella. Durant el partit el conjunt andorrà va arribar a llançar 40 triples, dels quals 16 van ser exitosos.

El MoraBanc aconsegueix un nou rècord, amb sis victòries consecutives. L’anterior era de cinc, que venia de la temporada 1993-94 i que ara havia igualat. Aquesta vegada ha estat capaç de superar de manera continuada a FC Barcelona Lassa, Montakit Fuenlabrada, Reial Madrid, Divina Seguros Joventut, Iberostar Tenerife i Betis. Diumenge tindrà l’oportunitat de sumar una nova marca. Serà la setena si és capaç de guanyar al Poliesportiu d’Andorra a l’UCAM Múrcia.

Valoració de Blazic

L’actuació de Blazic el va portar a obtenir la seva millor valoració a la Lliga Endesa, amb 30. Va fer aquests números amb 25 punts, quatre rebots, dues assistèncias i tres recuperacions. La millor marca de l’aler eslovè en els 90 partits que portava a la categoria era de 29, aconseguida precisament contra el Betis a la primera volta.

Peñarroya: «No deixarem ara de ser ambiciosos»

El rècord aconseguit de sis triomfs consecutius «està molt bé, és evident que és una fita pel club, però això no ens dona res», assegura el tècnic, que li dona mèrit al que han assolit, ja que «no és normal que un club de les nostres característiques en una lliga com aquesta pugui aconseguir sis victòries seguides». El que no vol és quedar-se amb aquesta xifra, ni considerar que els deures estan fets. «No podem pensar-nos que això és la bomba perquè no fa gaire temps que estàvem en una situació on tot era un drama. No podem baixar la concentració. Queda molta temporada», i la lluita pels play-off està del tot oberta. Per tant, «no afluixarem i no deixarem ara de ser ambiciosos». Del matx a Sevilla valora que per les característiques del rival «en defensa havíem de ser consistents, impedir que correguessin, dominar el rebot i estar molt atents en les situacions d’u per u. No ho hem fet els tres primers quarts». Es va donar que «l’anar anotant ens ha confós i no hem estat el sòlids que havíem d’estar en defensa», però al darrer període van canviar les tornes. «El que quedarà són els 36 punts que anotem, però la clau és com defensem». D’ara en endavant, fins a final de temporada, «hem d’intentar jugar cada dia millor».