Els sindicats de la funció pública convoquen vaga dijous i divendres

La darrera reunió entre els sindicats i el Govern ha acabat sense acord. Després de diverses setmanes de negociació, els representants dels funcionaris han decidit finament convocar els treballadors a fer vaga aquest dijous i divendres. Després de la trobada mantinguda entre els representants dels treballadors i la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, els sindicats s’han tornat a reunir per definir quins punts, de ser acceptats pel Govern, farien desconvocar la vaga. En concret, les exigències sindicals passen perquè l’Executiu accepti les 35 hores setmanals, que la llei de la Funció Públic inclogui les vacances escolars, que en cas que a un funcionari se’l canvi de lloc de treball per motius de salut se li mantingui el 100% del sou, i que s’apliquin les mesures correctores proposades pel Govern perquè tots els treballadors puguin arribar al 120% del salari al llarg dels 40 anys de la carrera professional.

