El Govern emet per primera vegada monedes commemoratives d'or i argent

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha presentat aquest dilluns al matí les tres monedes commemoratives que el Govern emet enguany amb motiu del 25è aniversari de la Constitució. Com a novetat d'aquest 2018, hi ha l'ús de metalls nobles com l'or i l'argent, que s'utilitzen per primera vegada al Principat en l'emissió de monedes commemoratives, i també el canvi de valor facial, ja que hi ha una moneda d'or de 50 euros i una altra d'argent de 5 euros. La tercera, com cada any, és de 2 euros i presenta les característiques habituals.

Efemèride de 'gran valor'

El ministre ha explicat que s'han elegit l'or i l'argent donada la importància de l'efemèride dels 25 anys de la Constitució. Totes dues presenten el mateix disseny. En una cara, hi ha l'escut d'Andorra, les primeres paraules del preàmbul de la Constitució, una cara que representa el poble andorrà, i també una branca de roure -que simbolitza la Constitució i la seva estabilitat-, i una d'olivera -que s'atribueix a la pau i als valors de llibertat i convivència-. En l'altra, hi ha dues mans que simbolitzen la signatura de la Constitució l'any 1993 per part dels dos coprínceps, i va acompanyada de la inscripció 'Virtus Unita Fortior'. Mentre que de la moneda d'or de 50 euros s'ha fet un tiratge de 3.000 peces, per a la d'argent de 5 euros el tiratge és inclús superior, de fins a 10.000 peces. I el Govern les ha tretes a la venda per 450 euros la primera i per 60 euros la segona (IGI a part).

El disseny de la moneda commemorativa de 2 euros és el monument de la Constitució, obra de l'escultor Emili Armengol, que actualment es troba a la plaça del Consell General. "S'ha triat perquè és un símbol coengut per la majoria de ciutadans", ha subratllat Cinca. I se n'ha fet un tiratge de 75.000 peces, inferior als anys anteriors perquè s'entén que la xifra "s'ha d'estabilitzar", segons el ministre de Finances, que ha recordat que el primer any que es van emetre, al 2014, se'n van fer més perquè era la primera vegada. Durant el segon semestre del 2018, no obstant, sortirà la segona moneda commemorativa de 2 euros, que aquesta vegada recordarà els 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans.

D'Andorra a tot Europa

La comercialització de les monedes es farà a partir de demà, però exclusivament a través dels professionals de la numismàtica d'Andorra. Tot i així, el ministre ha destacat que "el gruix de les emissions es ven arreu del món, de manera especialment significativa a Europa, sobretot als països del centre, com Alemanya, Holanda i Bèlgica, on hi ha major tradició en el món del col·leccionisme". Jordi Cinca ha posat de relleu que el Servei d'Emissions del Govern fa els controls necessaris perquè la comericalització sigui correcta i que "després del boom que va haver-hi al país l'any 2014, ara s'ha estabilitzat el nombre de professionals".