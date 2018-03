El govern oferirà gratuïtament els certificats electrònics durant tot el 2018

Amb l'objectiu d'aconseguir una administració més propera als ciutadans, el Govern ha decidit oferir gratuïtament durant tot el 2018 el certificat electrònic per realitzar tràmits online. Amb aquesta mesura, segons ha explicat aquest dilluns al matí el Secretari General del Govern, Jordi Casadevall, "volen incentivar-ne l'ús". A més, ha anunciat que ampliaran l'oferta de tràmits que es podran realitzar per via electrònica, amb més opcions en l'àmbit administratiu, tot i que anirà més enllà i es farà extensible a les gestions d'altres empreses parapúbliques i inclús privades.

Des que va sorgir el certificat electrònic l'any 2016, se n'han emès uns 200 per al sector privat i la ciutadania i uns 250 en l'àmbit públic. Els tràmits que s'han realitzat online també han anat creixent. Al 2016, un any després que nasqués el portal e-tramits, del 43% de tràmits que s'hi podien realitzar, se'n van dur a terme fins a un 18%, mentre que aquesta xifra va ascendir fins a un 25% l'any passat, quan ja n'hi havia un 48% de disponibles. "Estem satisfets perquè el seu ús va creixent i estem dotant el portal de més continguts", ha subratllat Antoni Rodríguez, Secretari d'Estat de Funció Pública i Reforma de l'Administració.

Més oferta i més seguretat

Casadevall ha indicat que el certificat electrònic aporta "més seguretat jurídica perquè permet autentificar la identitat de la persona, i igualment té el mateix valor que la signatura manuscrita. Actualment té un cost de 29 euros i una validesa de 3 anys, fet que permet reforçar-ne la seguretat. La campanya de gratuïtat garantirà fer-se el certificat sense cap cost una sola vegada durant aquest any, però evidentment que caldrà renovar-lo superats els tres anys.

El certificat permet realitzar diversos tràmits administratius. Fins ara, els que més es fan online són els tributaris -un 33% de les declaracions d'IRPF i prop del 70% de les de l'impost de societats-, els forfets extraescolars, els abonaments de transport escolar i els permisos de pesca i caça, ha destacat Antoni Rodríguez. I està previst que durant aquest any s'obrin online els tràmits de reserva de nom de comerç (juliol) i obertura de comerç (octubre). De tota manera, el Govern presentarà el proper mes d'abril l'ampliació de l'oferta, que es farà extensible a les empreses parapúbliques i privades. "El certificat serà una clau mestra per a tot", ha subratllat Casadevall.

Amb l'administració electrònica, no només es pretén simplificar els tràmits, sinó que aquestes gestions també resultin "més ràpides i fàcils per als ciutadans", ha aclarit Rodríguez. "A part de transformar la relació entre ciutadans i administració i reduir-la al portal e-tramits, també implica transformar-se internament". L'e-tramits permet fer les gestions de forma instantània i evitar els desplaçaments. Per això, cada vegada hi ha més ciutadans que utilitzen aquest sistema i que reclamen més tràmits online.