Només Baskònia i Herbalife segueixen el ritme del MoraBanc

Una vaga que no afavoreix la imatge dels funcionaris

En el que va de segona volta ni Reial Madrid ni FC Barcelona han pogut sumar el ple. Els blancs, que lideren la Lliga Endesa des de fa mesos, acumulen dues derrotes en cinc partits, mentre que els culers una. Precisament la segona derrota madridista va ser diumenge passat al Palau Blaugrana. L’actual campió de l’ACB, el València, ha perdut dos enfrontaments. De la resta de conjunts que es troben a la classificació en posicions de play-off, l’Unicaja suma quatre victòries i el Fuenlabrada tres. Qui se situa just per darrere del MoraBanc és el Tenerife, que en cinc partits n’ha perdut tres, circumstància que va permetre als andorrans sobrepassar-los a la taula. La millor ratxa de la temporada la té el Reial Madrid, amb 10 partits seguits guanyant, entre la 9a i 18 jornada. A principi de curs va vèncer en els set primers partits. És l’únic que supera els números del MoraBanc.

A la jornada d’aquest cap de setmana es podrà veure l’estat de cadascun i si són capaços de continuar amb l’excel·lent ratxa. El que és segur és que un no podrà fer-ho perquè diumenge hi ha un enfrontament directe a Vitòria, entre el Baskònia i l’Herbalife. El MoraBanc rep a l’UCAM Múrcia, que a les últimes cinc jornades suma dos triomfs i tres derrotes. Els de Peñarroya a la següent jornada visitaran als canaris.

Baskònia i Herbalife són els altres únics dos que es mantenen imbatuts a la segona volta. Els bascos, com els andorrans, també sumen sis triomfs seguits. En aquest període es van imposar a Betis, Movistar Estudiantes, Barça, Unicaja, Tecnyconta Saragossa i Joventut. Els canaris cumulen cinc triomfs després de perdre el darrer matx de la primera volta. Van guanyar a Saragossa, Delteco GBC, Fuenlabrada, València Basket i Monbus Obradoiro.

El MoraBanc va establir un nou rècord personal amb la sisena victòria consecutiva, una xifra a la qual mai havia arribat en les dues etapes a l’ACB. La dinàmica que porta ni els dos grans ni l’actual campió de la Lliga Endesa l’han pogut seguir. El conjunt andorrà a Sevilla es va imposar al Reial Betis Energia Plus, aconseguint una nova marca històrica del club. La ratxa l’havia iniciat contra l’FC Barcelona Lassa, i l’havia seguit amb el Montakit Fuenlabrada, Reial Madrid, Divina Seguros Joventut i Iberostar Tenerife.

La ratxa del BC MoraBanc Andorra el porta a mantenir la plaça de play-off, amb un ritme a la segona volta que pocs poden seguir. En els cinc partits que es porten disputats en aquest segon tram de la fase regular, només el Baskònia i l’Herbalife Gran Canària han sumat un ple de victòries com els de Joan Peñarroya.

Per Joan Josep Blasco

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació