Cabanas finalitza 22è al Campionat de Sabadell

Una vaga que no afavoreix la imatge dels funcionaris

El dia abans havien participat al Trofeu Joan Escolà, amb un traçat de 103 km. El triomf també s’havia decidit a l’esprint entre una quinzena de ciclistes. Es va imposar Guillem Garcia amb un temps de 2.28.35, el mateix que marcaven els altres escapats. Sergio Casanova va ser segon i David Gómez tercer. Cabanas va completar la cursa al 39è lloc a 1.33, igual que Julio Pintado (40è), Miquel Martínez (56è) i Samu Ponce (59è). Joel Ponce va ser 91è a 10.40. L’MVK*25 -ACA era sisè per conjunts, a 3.06 del Portet Instal·lacions.

El Campionat de Sabadell tenia un recorregut de 121 quilòmetres. Es va escapar un grup de quatre unitats, que es van jugar la victòria a l’esprint. El més ràpid era Wouter Been amb un crono de 3.08.03 hores, el mateix que la resta de corredors amb qui va compartir escapada. Segon era Iván Martínez i tercer Miquel Escolà. Cabanas va concloure a la 22a plaça, en un tercer grup a 2.55 minuts, igual que Samu Ponce, que va ser 26è. Miquel Martínez era 38è a 3.04. Dels 190 participants només van finalitzar 52. L’MVK*25-ACA va acabar cinquè per equips a 6.00 del guanyador, el West-Frisia.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació