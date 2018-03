El descens femení s’avança a causa de les previsions del temps

La programació de les finals de la Copa d’Europa de Grandvalira queda condicionada a la meteorologia. La que s’ha produït els últims dies, i la que es preveu pels pròxims, fa que els organitzadors realitzin canvis en les curses per provar que es puguin arribar a disputar totes en les millors condicions. El calendari es modifica i avui es disputarà el descens femení.

Ahir es va realitzar la primera jornada d’entrenaments de descens femení a la pista Àliga del Tarter, però no es va poder realitzar el traçat sencer perquè hi havia trams que no tenien les condicions adequades i es va preferir ser prudents. Les altes temperatures dels últims dies i la pluja va malmetre la neu dels dos traçats, que jornades enrera es trobaven en excel·lents condicions. L’aigua ha estovat la neu, que es trobava compactada i no ha fet suficient fred per a que s’endureixi. La tasca amb màquines està sent intensa per a que guanyi en compactació.

Els pròxims dies la previsió indica que el temps empitjorarà amb fortes nevades, sobretot de cara a dijous, podent-hi haver també precipitacions en forma de pluja i vent. Per aquest motiu s’avança en el programa el descens femení, que estava previst per demà. La resta de curses de moment es mantenen tal i com estaven establertes. Aquest matí es realitzarà una sessió d’entrenaments de velocitat i a partir del migdia la cursa. De cara a demà serà el torn del gegant masculí a la pista Avet de Soldeu.

Corredors nacionals

La representació andorrana està composada per una dotzena de corredors. En categoria masculina hi prenen part Joan Verdú, Marc Oliveras, Matías Vargas, Kevin Courrieu, Àxel Esteve, Àlex Rius i Xavier Salvadores; mentre que en femenina Mireia Gutiérrez, Carmina Pallàs, Candela Moreno, Laura Arnabat i Clàudia Mijares. Qui es perd la competició per lesió és Quim Rodríguez, que la setmana passada en uns entrenaments per a l’esdeveniment es va trencar el menisc.

A la primera jornada d’entrenaments de descens de categoria femenina, Moreno va classificar-se a la 22a posició amb un crono de 38,34 segons. La més ràpida va ser l’austríaca Christina Ager amb 37,30. A continuació es van classificar l’alemanya Michaela Wenig (37,44) i la també austríaca Martina Rettenwender (37.54). Van prendre-hi part 52 corredores.

Visa: «Busquem estar als punts de la Copa d’Europa, però hi ha corredors que no els toca pel circuit que fan»

De cara a la cursa d’avui la intenció és «estar dins els punts de Copa d’Europa, o si més no, el més a prop possible», assenyala Carles Visa, director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, que tot i així recorda que l’esquiadora «no hem d’oblidar que és molt jove, no s’ha de perdre de vista. Sabem de les seves possibilitats i del que és capaç de fer. Ho està fent molt bé i està realitzant una temporada molt destacada». En aquestes finals de la Copa d’Europa els objectius d’uns corredors i dels altres són diferents. Depenent de l’experiència de cadascun i els calendari que porten a terme, les fites estan marcades de cara a les curses de Grandvalira. «Busquem estar als punts de la Copa d’Europa, però hi ha corredors que no els toca pel circuit que fan. Per a ells és un aprenentage important, coneixen el traçat i els suposa una bona oportunitat per participar-hi».

Gutiérrez millora a la segona mànega del primer eslàlom FIS d’Ofterschwang

L’estació alemanya d’Ofterschwang acull dos eslàloms de categoria FIS amb la participació de Gutiérrez. L’andorrana va completar el primer a la cinquena posició amb un registre d’1.40,84 minuts, remuntant a la segona mànega, on va ser tercera. La guanyadora va ser l’alemanya Maren Wiesler amb 1.39,47. També van pujar al podi la búlgara Maria Shkanova (1.39,59) i l’austríaca Michaela Dygruber (1.40,45). Roger Vidosa, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, assenyalava que «la primera mànega no li surt bé. Esquia bé però va massa alta de línia per a un traçat tan recte. A la segona ho ha corregit i fa un temps de mànega que li correspon més al seu nivell».