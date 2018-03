Un detingut amb una navalla i un esprai de gas pebre

La policia va detenir el passat dimecres a la matinada al Pas de la Casa un home no resident de 25 anys després d’una baralla a l’entrada d’uns apartaments. Els agents van aconseguir immobilitzar-lo tot i estar molt alterat i sostenir una navalla oberta en una mà. De tota manera, en el moment de la detenció, va llançar amenaces de mort contra el conserge de l’edifici. La baralla, segons recull el Cos de Policia al balanç setmanal de detencions, s’havia produït entre dos grups de persones i el detingut havia ruixat la primera planta de l’edifici amb un esprai de gas pebre.

Més agressions

Una setmana més, va detenir-se una persona per un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. L’autor, un home no resident de 31 anys, va propinar una bufetada a la galta esquerra de la seva parella durant una disputa el dilluns 5 de març a les 21 hores a Arinsal. A banda d’aquesta intervenció, el Cos de Policia va haver d’actuar el passat dijous a Escaldes-Engordany per detenir un home no resident de 42 anys que incomplia una ordre d’expulsió judicial i una altra d’expulsió governativa.

I diumenge al migdia va procedir a la detenció d’una dona resident de 50 anys al Pas de la Casa per un delicte contra el patrimoni. L’autora havia causat danys en un vehicle que estava estacionat erròniament en la plaça d’aparcament del seu domicili. Les ratllades efectuades van ser valorades en 1.755,60 euros.

Finalment, al llarg de la setmana passada, els agents també van detenir dos homes per superar la taxa d’alcoholèmia en controls rutinaris i, a la frontera del riu Runer, van interceptar un no resident de 24 anys amb 0,7 grams de cocaïna que accedia al Principat com a ocupant d’un turisme particular.