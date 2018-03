Un 40% dels residents no saben quan es va aprovar la Constitució

Gairebé un 40% de la població no sap quin any es va aprovar la Constitució, que just aquest dimecres compleix 25 anys. Així ho revela una enquesta que han realitzat conjuntament alumnes de segon de batxillerat i Terminale del col·legi espanyol María Moliner, el col·legi Sant Ermengol i el Lycée Comte de Foix a un total de 662 persones majors de 18 anys, andorranes i residents. L’objectiu del qüestionari era valorar el grau de coneixement de la població sobre algunes qüestions de la Constitució.

Dels resultats de l’enquesta, també es desprèn que gairebé un 25% de les persones interrogades no saben el dia que se celebra la Constitució i que la meitat dels enquestats tampoc tenen coneixement que els coprínceps que van signar-la eren Joan Martí Alanis i François Miterrand. Menys de la meitat encerta que Óscar Ribas era el cap de Govern l’any 1993. I malgrat que la majoria de la població preguntada sí que està al cas que Andorra és un coprincipat parlamentari i que el català és la llengua oficial, un 51% creuen que el cap de Govern l’escullen directament els andorrans a través de les eleccions, quan són els consellers generals qui ho fan.

En l’ordre dels drets i llibertats reconeguts a la Constitució, el desconeixement és significatiu. Per exemple, gairebé la meitat dels enquestats creuen que el dret de vaga i el de manifestació haurien d’estar-hi reconeguts, quan ja ho estan, però no hi són i sí que reclamen els drets a l’avortament i al matrimoni homosexual, el dret de vot als ciutadans residents no andorrans i el reconeixement de la doble nacionalitat. Pel que fa a les valoracions obtingudes, un 53% dels interrogats creu que tenir els coprínceps com a caps d’Estat és un avantatge, enfront del 32% que creu que no i el 15% que no s’ha pronunciat.

Temari constitucional

Mentre que la meitat dels enquestats pensen que no s’ensenya prou el text constitucional a les escoles, coincidint amb la setmana de l’aniversari de la Constitució, la majoria d’escoles participen en diverses activitats al voltant de l’efemèride. Per exemple, el cap dels assessors del Consell General per a l’elaboració del text de la Constitució, Pere Vilanova, va oferir dilluns una xerrada als alumnes de batxillerat del María Moliner.