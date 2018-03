Cantada emotiva de l’himne andorrà

Amb la mà al pit i ben somrients. Així van entonar l’himne andorrà els més de 6.000 alumnes, de maternal i primera ensenyança de tots els sistemes educatius, que van participar en la cantada simultània d’ahir a la tarda als seus respectius centres escolars en motiu del 25è aniversari de la Constitució. Totes les escoles del Principat van aturar per una estona les classes i van sortir al pati del centre per cantar-lo tots junts.

L’acte s’emmarcava en el conjunt d’accions i activitats a les escoles que el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha impulsat per celebrar l’efemèride i donar resposta a la proposta del Tribunal Constitucional de divulgar la commemoració dels 25 anys del text constitucional entre els infants i joves del país.

Estudi a fons

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va sumar-se a la cantada celebrada a l’escola andorrana d’Andorra la Vella, on van participar 400 alumnes d’entre 3 i 12 anys, juntament amb la cònsol major, Conxita Marsol, i la directora del centre, Ester Vilarubla. El titular d’Educació va agrair la implicació dels tres sistemes educatius en les activitats organitzades a les escoles i va felicitar-se del treball dut a terme per tal de difondre els valors constitucionals entre el jovent. A més, va aprofitar per destacar la importància de l’himne com a element vehicular i va posar de relleu que el càntic és part de l’essència i la identitat dels andorrans.

Fent-ho coincidir amb la cantada, els diferents centres escolars van aprofitar per mostrar públicament els treballs realitzats durant aquests últims mesos per celebrar l’efemèride de la Carta Magna, des de murals fins a exposicions. Les escoles han estat estudiant els diferents elements que recull el text constitucional, com els símbols d’Estat, la bandera o l’escut. A més d’altres aspectes relacionats amb els articles, com els drets de les persones i, concretament, l’article 20, que és el que reconeix el dret a l’educació.