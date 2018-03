Avalada la contractació d’Intueri amb les abstencions de l’oposició

La polèmica adjudicació directa del pla comercial d’Encamp tira endavant després de setmanes en suspensió per les queixes de l’oposició respecte a la manera com s’havia fet la contractació, sense demanar els pressupostos de tres empreses diferents per comparar preus i projectes. La comissió que es va reunir ahir per discutir sobre els documents que la majoria (UP+DA) considerava que justifiquen l’adjudicació a l’empresa Intueri Consulting, va acabar amb l’aprovació de la contractació. El procés es va avalar amb les abstencions dels consellers a la minoria, que van descartar el vot en contra per prioritzar l’execució immediata del pla, tal com va explicar a EL PERIÒDIC el conseller comunal del PS, Pere Marsenyach.



«Ens ho han justificat a mitges. Jo m’he abstingut, perquè només ens han lliurat una part de la documentació que demanàvem i les coses s’han fet malament des de l’inici, però l’empresa no en té cap culpa. No he votat en contra perquè a la parròquia necessitem un pla comercial ja», va comentar Marsenyach. «Ens han ensenyat la carta de motivació del cap de departament en què es justifica que és un projecte sensible, però no ens han mostrat els pressupostos d’altres empreses», va afegir el conseller a la minoria que va assistir a la comissió, juntament amb la liberal Maribel Lafoz, amb qui aquest rotatiu no ha pogut posar-se en contacte.



El cònsol major, Jordi Torres, va explicar la setmana passada que el fet que Intueri ja va fer un pla comercial encarregat pel Governsuposa que una part de la feina ja estigui feta i, per tant, comporta al seu entendre un abaratiment del cost de treball.