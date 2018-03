Botigues al carrer a la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell s’estrena demà en la celebració de la primera edició de Botigues al carrer. L’acció comercial comptarà amb la participació d’una quarantena de botigues i es farà coincidir amb la jornada festiva al Principat, que celebra el Dia de la Constitució. La iniciativa rellevarà el veterà Mercat de les oportunitats, que durant 14 anys i en un total de 28 edicions es va celebrar al carrer Major de la Seu els dies 14 de març i el 8 de setembre, coincidint amb la festivitat de Meritxell, una altra data clau per al calendari andorrà.

La proposta Botigues al carrer està organitzada per la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) - La Seu Comercial, i es concentrarà al llarg i ample del carrer Major, on tots els comerços participants podran mostrar les seves novetats de la temporada de primavera i estiu, a banda de les diverses promocions que vulguin oferir.



Durant tota la jornada, hi haurà un espai per als més petits, ja que els visitants podran trobar jocs infantils com inflables, un toro mecànic i un tren amb vies. Aquesta àrea destinada als nens estarà a la plaça Patalín, al carrer Fra Andreu Capella i al carrer Lluís de Sabater. A més, les propostes gastronòmiques també seran un plat fort de la jornada. S’oferirà Arròs a taula, Menja’t l’Alt Urgell i cervesa artesana VIP.



D’altra banda, tant a la zona de Les Mesures com a la del centre cívic El Passeig hi haurà instal·lades dues urnes perquè els compradors a les parades de Botigues al carrer dipositin els seus tiquets de compra per participar en el sorteig de més de 40 obsequis, i que tindrà lloc el mateix dia. El lliurament de premis es realitzarà el dissabte 24 de març.