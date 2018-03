La temporada d’esquí atrau 24.000 turistes russos

Uns 24.000 turistes russos hauran visitat el Principat entre desembre i el pròxim final de març. Aquestes són les xifres amb què s’ha calculat la possible assistència a les urnes dels ciutadans russos el proper diumenge, amb motiu de les eleccions presidencials al país, per part del Consolat Honorari de Rússia a Andorra que, per primera vegada, constituirà una mesa perquè els interessats puguin exercir el dret a vot, de manera presencial, des del país dels Pirineus. Segons va explicar el cònsol honorari de Rússia a Andorra, Pere Joan Tomàs, la divisió de 24.000 visitants entre 16 setmanes fa pensar que «mínim un miler de turistes per setmana hi ha al país».

Els turistes que vulguin votar aquest cap de setmana des d’Andorra no han de realitzar cap tràmit burocràtic previ, només personar-se amb el seu passaport al despatx del cònsol, a l’avinguda d’Enclar 142, de Santa Coloma, entre les 8.00 i les 20.00.

Actualment hi ha 516 residents russos a Andorra i uns 150 temporers, tots convidats a les eleccions

Residents

Segons va explicar el cònsol honorari, actualment hi ha 516 residents russos a Andorra, els qui també estan convocats a participar de la jornada electoral a Andorra. S’estalviaran així els desplaçaments al Consolat de Barcelona per exercir el dret a vot, com van haver de fer en les últimes eleccions presidencials russes celebrades el 2012, moment en què al Principat hi residien unes 300 persones de nacionalitat russa. Finalment, el tercer col·lectiu de ciutadans russos convocats a votar diumenge al despatx del cònsol és el d’uns 150 temporers que donen suport com a personal a pistes, venedors als comerços o en diferents llocs de l’hostaleria durant la temporada d’hivern per fer front a la quantitat de compatriotes que visiten el país durant l’hivern.

Tendència inversa

Després que els consolats de França i Portugal reduïssin serveis en els darrers anys, Rússia, tot i que des d’un consolat honorari, els augmenta, malgrat que es tracti d’una comunitat més reduïda.