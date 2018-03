Què hi són els Reis Mags?

A mesura que ens fem grans, passen els anys i és més difícil creure en els Reis Mags, no perquè Ses Majestats no s’esforcin sinó perquè la cruesa del món ens comença a desesperar. Veiem infants en condicions dures i persones de la nostra societat excloses arbitràriament i amb problemes per alimentar-se i calçar-se.

Quan els Reis Mags no arriben a tot, entren en acció, per exemple, Unicef i Càritas que, a més, ahir van rebre segles xecs solidaris per part d’Andorra Telecom gràcies a la recaptació obtinguda als números solidaris 120 i 121. En el cas de Càritas s’han reunit 1.975 euros gràcies a les trucades realitzades per tenir línia directa de comunicació amb el Tió, el Pare Noel o els Reis Mags.

Ahir al migdia, la vicepresidenta de l’entitat, Canòlich Baró, va recollir el xec, en un acte organitzat per Andorra Telecom, de la mà de la responsable de Premsa, Esdeveniments i RSC de la parapública, Inés Martí, qui va agrair l’ús que la ciutadania havia fet de la iniciativa. Baró va explicar durant l’acte que els diners es destinaran a un programa de reforç escolar per als infants residents a Andorra que pertanyin a famílies amb problemes econòmics.

Parlo amb Bhutan?

El telèfon vinculat al xec d’Unicef, el 120, segueix operatiu i permet realitzar una trucada per dos euros que permet recollir fons per als nens i nenes del Bhutan amb problemes de discapacitat física. De moment, s’han recaptat 834 euros, recollits ahir, en forma de xec, per la directora d’Unicef, Marta Alberch, qui va explicar que Bhutan és un país de muntanya com Andorra i que, per tant, els nens amb discapacitat física tenen dificultat afegida per desplaçar-se en la vida quotidiana, amb propòsits tan importants com poder anar a l’escola.