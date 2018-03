L’ONCA i la GIOrquestra celebren la Constitució

L’ONCA organitza avui un concert per a la història, en coproducció amb la GIOrquestra, per celebrar els 25 anys de la seva fundació, aniversari que coincideix amb els també 25 anys de la Constitució del Principat d’Andorra. L’actuació tindrà lloc a les 21.00, a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino i comptarà amb la participació dels solistes andorrans Gerard i Lluís Claret, coincidint amb el 50è aniversari de la seva carrera professional, i estarà sota la direcció del reconegut director català Salvador Brotons.



Un total de 43 músics aportats per les dues orquestres seran els encarregats d’interpretar les dues obres escollides per a l’ocasió. El concert començarà amb l’estrena de l’obra Doble concert per a violí, violoncel i orquestra, Op. 144, «L’andorrà» del compositor i director Salvador Brotons, una composició en quatre moviments on els dos solistes en seran els protagonistes.



També ho seran les melodies de procedència andorrana, com Les ninetes d’Ordino, La Marxa del Consell de Mossèn Enric Marfany, o el Ball de la Marratxa de Sant Julià de Lòria. Aquesta obra ha estat un encàrrec de la Fundació ONCA en col·laboració amb el Consell General. Seguidament, s’interpretarà una de les pàgines més importants de la història de la música occidental, la Simfonia núm. 3 en mi bemoll major, Op. 55, «Heroica» de Ludwig van Beethoven. La coproducció serà presentada al 19è Festival Tautavel en musique el 26 de maig, a les 20.45, al palau de congressos de la ciutat de Tautavel, en un viatge musical entre França, Catalunya i Andorra, segons els organitzadors.



A la tardor 2018, es presentarà la proposta en terres gironines. El concert, que compta amb la col·laboració del Consell General i de la GIOrquestra, és d’entrada lliure fins a completar l’aforament.