La batlle ordena l'embargament de diners dels ERE d'Andalusia

La batlle Maria Ángels Moreno ha ordenat el bloqueig preventiu dels actius bancaris que poguessin tenir al Principat els imputats per la liquidació d'Eurobank del Mediterrani, entre ells el pròfug dels ERO': Eduardo Pascual de Arxé. Aquest ha tornat escapolir-se mentre les autoritats judicials de Burkina Faso resolien la petició d'extradició cursada per Espanya, com ha revelat avui El Independiente.

En un acte datat el passat 8 de gener, al qual ha tngut accés El Independiente, la batlle Moreno accedeix a executar la comissió rogatòria que el jutjat central d'instrucció 5 de l'Audiència Nacional va lliurarl'abril de 2017 en el marc de la investigació oberta per la liquidació de l'antiga entitat financera, de la qual Pascual va ser president i que va ser intervinguda pel Banc d'Espanya el 2003.

Es tracta d'una peça separada del cas Eurobank de la instrucció que ja va donar per acabada el jutge José de la Mata i que està pendent d'enjudiciament. Els 11 imputats -entre els quals també es troba la investigada en el cas ERO Maria Vaqué i un empresari andorrà- estan acusats de delictes societaris, falsedat, estafa o apropiació indeguda, receptació i conductes afins i desobediència a l'autoritat judicial .

La investigació duta a terme per De la Mata ha aconseguit reunir indicis que acreditarien com els gestors d'Eurobank van dur a terme "una sèrie de maniobres i operacions (d'administració i liquidació, comptables i processals)" després de la suspensió de pagaments de l'entitat "en perjudici dels interessos dels socis minoritaris", com el nomenament d'alguns liquidadors voluntaris i la no persecució del cobrament de crèdits importants a societats vinculades a Eduardo Pascual.

Amb la comissió rogatòria, el magistrat de l'Audiència Nacional intenta bloquejar el patrimoni que eventualment puguin tenir els imputats a Andorra a fi de respondre en concepte de responsabilitat civil per si en el futur resultessin condemnats. El límit s'ha fixat en 11.084.741,64 euros, quantitat que inclou el principal (8.034.556,23 euros), la multa (279.000) i el terç que fixa la Llei d'enjudiciament criminal (2.771.185,41).

D'aquesta quantitat hauran de respondre Eduardo Pascual, Maria Vaqué, Rosa Maria Cornet, Encarnación Riera, Francesc Xavier Barceló, Silvia Canadell, Judit Llana, Alejandro Berea, Juan Manuel Vila Llauger i Lucas Siles, així com una vintena d'empreses com a responsables civils subsidiàries : Letsby Avenue, Atlantic Pesca 2002 SL (Santayana Desosa), Ravallo BV, Lobanar NV, Inmowellins, Zaxtal Ibèrica SL, Ebame, Holding Europeu Tindex SL, Irson Empresarial SL, Norton Life (Forita Vida), Luxba 2000 SA, Morgan Meyer Insurance Broker SA, Inversions Itineris SL, Excell Life International SA, Tradona SL, Anàlisi d'Inversions Autrol SL, Aubar Projectes Integrals SL, 604 BCN Inversors SL, Emolixten SL i la luxemburguesa Excell Inmobilier SA.

La jutge andorrana ordena l'embargament preventiu de fins a 11 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil, com li va demanar De la Mata

Algunes d'aquestes empreses han estat investigades per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la jutge que va iniciar el cas ERO, Mercedes Alaya, pel seu paper de broker o asseguradores en les pòlisses contractades per la Junta d'Andalusia i finançades amb càrrec al fons de rèptils. Un informe de la Direcció General d'Assegurances aportat a la causa que dirigeix ​​el jutjat d'instrucció 6 de Sevilla va concloure que van repercutir comissions molt per sobre de les tarifes de mercat.

L'embargament ordenat per l'Audiència Nacional redueix encara més les possibilitats que l'Administració andalusa pugui recuperar en el futur les sobrecomisiones abonades a les empreses controlades per Eduardo Pascual i Maria Vaqué -agrupades al voltant del grup d'empreses Vitalia- si són condemnats quan s'enjudiciï aquest peça separada del cas ERO.

A més d'autoritzar l'embargament "preventiu i immediat" dels actius i productes bancaris dels quals siguin titulars els citats imputats, la jutge de la Secció d'Instrucció Especialitzada 2 de Andorra també accedeix a que s'adoptin altres mesures cautelars sol·licitades pel seu col·lega espanyol de l'Audiència Nacional. En concret, acorda citar el representant legal d'una societat andorrana perquè "certifiqui documentalment" els préstecs que hagi concedit o rebut de cinc investigats (Pascual, Riera, Vaqué, Vila Llauger i Francisco Torra Virós) i de les empreses Excell Life Internacional i Rudani Investments BV.

En l'acte, la jutge Maria Àngels Moreno Aguirre faculta "expressament" al Servei de Policia d'Andorra perquè pugui "lliurar els requeriments, rebre i analitzar la informació sol·licitada a les entitats bancàries del Principat