Andorra demana l'extradició de l'alt càrrec del futbol brasiler

Segons el digital espanyol la jutge espanyola Carmen Lamela ha decidit enviar al Brasil la part de les seves investigacions sobre Teixeira donades les dificultats per poder-lo investigar a Espanya. No obstant això, la justícia andorrana té un altre criteri i ha sol·licitat l'extradició de Teixeira perquè respongui de les acusacions que la Fiscalia aboca sobre ell.

Teixeira està també imputat en l'Audiència Nacional amb l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell per idèntics fets. Va ser l'FBI qui, a l'uníson, va comunicar les seves sospites de blanqueig a la jurisdicció andorrana i l'espanyola.

Teixeira hauria blanquejat a Andorra més de vuit milions d'euros suposadament obtinguts de manera irregular com comissions il·legals per la venda dels drets comercials de diferents partits de la selecció carioca.

La jutge instructora Canòlic Mingorance ha sol·licitat l'extradició de qui va ser president de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) Ricardo Teixeira, a qui està investigant des de fa dos anys com a membre actiu d'una xarxa de blanqueig internacional de capitals, segons informa Crónica Global.

Per El Periòdic

