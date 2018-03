Les dues jornades de vaga començaran amb una concentració davant del Govern

Els sindicats ja han lligat les diferents accions que es duran a terme durant el dos dies de vaga anunciats i les han començat a difondre per intentar sumar el màxim de gent possible a les mobilitzacions en contra de la reforma de la llei de la Funció Pública. D’aquesta manera, segons el programa previst, a primera hora del matí de dijous conviden als treballadors a comunicar als superiors per escrit que faran vaga. De fet, es recomana argumentar “incidència per hores”. A partir d’aquí comencen les mobilitzacions. La més significativa del primer dia d’aturada, una concentració davant del Govern a les 13 hores i seguidament la lectura d’un manifest a la plaça del Consell General. I a la tarda, després d’una arrossada popular, a partir de les 16 hores es preveu una nova concentració davant de l’edifici administratiu de l’Executiu que continuarà amb una marxa pel carrer Prat de la Creu en direcció al rotonda i pujant per l’avinguda Meritxell cap al comú de la capital.

L’endemà, la primera concentració, a les 10 hores del matí, serà a la plaça Coprínceps i es preveu que mitja hora més tard arrenqui una marxa fins el comú d’Andorra la Vella per les avingudes Carlemany i Meritxell, que es recorda que és oberta a tots els treballadors del país. La segona jornada de mobilització i protesta contra els canvis en la llei de la Funció Pública acabarà, a partir de les 16 hores, amb una concentració a la frontera del riu Runer.

PROGRAMA DE LA VAGA

Dijous 15 de març

-​Anem al lloc de treball i comuniquem al nostre superior per escrit que farem vaga. Podem fitxar “incidència per hores”.

-​9.30 h: Baixem a la Duana de Sant Julià amb cotxe o el mitjà que cadascú triï.

-​10 h: Un cop a la Duana, signem el document que s’adjuntarà a les ILP de canvi de la llei electoral i responsabilitat política, i la demanda que s’avancin les eleccions. Obert a tothom. Quan sortim dels cotxes, ens posem l’armilla groga de seguretat.

-​13 h: Ens concentrem davant del Govern.

-​13.30 h: Ens desplacem a la plaça del Consell General i es llegeix un manifest.

-​14 h: Arrossada a la plaça del Poble.

-​16 h: Concentració davant del Govern i recorregut pel c. Prat de la Creu en direcció a la rotonda i pujant per l’av. Meritxell cap al Comú.

-​18 h: Xocolatada a la plaça del Poble.

Divendres 16 de març

-​Anem al lloc de treball per comunicar la intenció de fer vaga, fitxar, etc.

-​10 h: Concentració a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany (Roc Blanc).

-​10.30 h: Marxa fins al Comú d’Andorra la Vella per les avingudes Carlemany i Meritxell, oberta a tots els treballadors d’Andorra.

-​13.30 h: Dinar a Sant Julià de Lòria.

-​16 h: Concentració a la Duana per acomiadar-nos de tots els qui marxen de cap de setmana.