El seguiment de la vaga, una de les principals incògnites

Una de les principals incògnites de la vaga convocada per aquest dijous i divendres és el seguiment que tindrà. A dos dies de la primera aturada, els sindicats asseguren que els inputs que estan rebent són positius i confien en una àmplia participació. Segons fonts consultades, especialment entre els cossos uniformats hi ha voluntat de participar en les mobilitzacions.

D’altra banda, des dels sindicats es rebutja la idea que les dates escollides s’aprofitaran per marxar de pont cinc dies seguits.

Suport del sindicat del Comú d’Andorra la Vella

El comitè executiu del sindicat de treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) ha enviat un comunicat informant que “es solidaritza amb les causes que han portat els diferents sindicats de funcionaris d’Andorra a mobilitzar-se, per tal de reivindicar els seus drets i mostrar el seu desacord i la manca de consens amb els representants del Govern d’Andorra en la nova Llei de la Funció Pública”.

Amb tot, els responsables del sindicat van recordar que es troben en un procés de canvi de la junta i que encara no han tingut temps de parlar amb tots els afiliats. Per això, l’executiva entén que “no pot assumir la responsabilitat de la decissió de participar o no en aquesta vaga convocada per dijous i divendres”. Així mateix, afegeixen, “aquesta executiva no pot impedir que qualsevol afiliat o treballador que ho vulgui, voluntàriament participi als actes de mobilització de la vaga convocada”.

Segons el mateix comunicat, les prioritats del sitca un cop escollida la nova junta és reunir-se amb la corporació comunal per donar-se a conèixer i reunir-se amb tots els afiliats per explicar quines seran les pautes a seguir i les propostes de futur.