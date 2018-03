Gairebé 400 persones a la marxa del Punt de Trobada

“Volem justícia pel nostre futur”, clamaven els gairebé 400 treballadors -segons fonts policials- que han participat a la marxa pacífica del Punt de Trobada que ha sortit a les 11 hores del matí del centre comercial i que ha arribat cap a les 13.30 a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Un cop allà han llegit un manifest, en català, castellà i portuguès, per exigir al Govern "justícia" i que els seus reclams siguin “escoltats”: una rotonda i una parada de bus davant del centre comercial.

Els treballadors han volgut remarcar que ells també formen part d’aquest país i que ja porten dos anys reclamant la rotonda i la parada de bus. “Aquestes dues coses ja les teníem i l’octubre del 2016 el Govern ens les va arrabassar”, ha cridat una de les portaveus, Marta Llamas. Ara esperen que l'Executiu escolti les seves reivindicacions. Si no és així, "continuarem lluitant i no pararem fins que se'ns acabin totes les forces", ha subratllat Beni Torres, una de les portaveus del col·lectiu.



Sense incidències

La marxa, que ha estat precedida en tot moment per un dispositiu policial, s'ha desenvolupat amb total normalitat. Els manifestants, entre els quals hi havia treballadors, familiars i altra gent que s'ha unit per solidaritzar-se amb la causa, han avançat pel carril dret de la carretera general en sentit nord. Malgrat que Torres s’ha mostrat satisfeta per “l’èxit de la marxa”, l’afluència ha estat molt inferior a la desitjada. Del miler de persones esperades, hi han acabat participant al voltant d’unes 400, segons el Cos de Policia, tot i que l’organització ha elevat la xifra a 600. La portaveu ha explicat que a l’inici de la concentració, al voltant de les 10.30 hores davant del centre comercial, eren més persones i que algunes han anat abandonant la marxa a mesura que passaven per casa seva.

Tot i així, a la plaça del Poble, una trentena de persones més esperaven l’arribada dels manifestants que han recorregut els vuit quilòmetres de recorregut. Molts d’ells vestien samarretes blanques com a símbol d’igualtat i sostenien diverses pancartes amb lemes com “volem bus”, “volem rotonda” i “volem igualtat”, que després repetien en veu alta, ben fort i en castellà: “queremos el bus”, “rotonda sí” i “igualdad”.