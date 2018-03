Elogis a la Copa d'Europa a Grandvalira

Una vaga que no afavoreix la imatge dels funcionaris

A l'eslàlom gegant masculí hi han participat quatre esquiadors andorrans. El que tenia més opcions (i així ho ha demostrat a la primera mànega), era Joan Verdú, que ha patit una caiguda a la segona mànega i ha hagut d'abandonar. El millor nacional ha estat Àxel Esteve, amb una 35a posició. Albert Pérez i Xavier Salvadores també han abandonat a la segona mànega. La prova l'ha guanyada l'austríac Dominik Raschner.

En relació a la participació del públic a l'esdeveniment, també es valora de forma positiva des de Grandvalira, gràcies en part a que aquest dimecres és festa nacional a Andorra per l'efemèride de la Constitució. Tant al súper gegant femení que s'ha celebrat al Tarter, com a l'eslàlom gegant masculí que ha tingut lloc a Soldeu. Aquesta darrera "és la prova estrella", ha manifestat Blanch, i també ho serà al gran esdeveniment de l'any vinent.

Entre 250 i 300 voluntaris participen en l'organització de l'esdeveniment, a més d'una vuitantena de treballadors de l'estació. És a dir gairebé 400 persones treballen perquè les finals de la Copa d'Europa siguin possible, ha informat Blanch, una xifra similar a la que es necessitarà per a la Copa del Món. Pel que fa als esquiadors participants, són al voltant de 300.

També els esquiadors andorrans han celebrat com s'està desenvolupant la prova. "És un luxe córrer a casa i debutar amb aquestes condicions", ha manifestat Albert Pérez. "L'organització és espectacular, tots els corredors amb qui hem parlat ho diuen, sembla una Copa del Món", ha afegit Xavier Salvadores.

Les finals de la Copa d'Europa d'esquí alpí, que estan tenint lloc a Grandvalira durant tota la setmana, han viscut aquest dimecres, Dia de la Constitució, la seva segona jornada, sota una meteorologia favorable i amb unes bones condicions de neu a les pistes Avet (Soldeu) i Àliga (el Tarter), tal com ha destacat el director general del comitè organitzador de la competició, Conrad Blanch. Una jornada "fantàstica", ha manifestat Blanch, i així li ho han transmès també els representants de la Federació Internacional d'Esquí (FIS), presents a la competició, que estan "molt contents". Tot plegat, ha defensat Blanch, demostra la capacitat d'organització del domini, ja amb la vista posada a les finals de la Copa del Món que tindran lloc l'any vinent. "Necessitàvem un dia així, perquè confirma tot l'esforç que s'ha fet i que a vegades no llueix", ha afegit.

Per El Periòdic

