Domini austríac en el gegant masculí i el supergegant femení

Jornada on els esquiadors austríacs van demostrar el seu potencial, ocupant la meitat dels calaixos del podi, entre ells, el més elevat. Dominik Raschner i Ariane Raedler van ser els guanyadors a Grandvalira, que serveix al primer per ser els campió de la general de la disciplina.

La pista Avet de Soldeu acollia el gegant masculí de les finals de la Copa d’Europa, amb la participació de 64 esquiadors d’una dotzena de països. La baixa del suís Marc Odermatt, que aquesta temporada suma cinc podis a la disciplina en aquest campionat, feia que Raschner fos el favorit. I l’austríac no va fallar per complir amb els pronòstics. «Aquesta victòria és molt gran per a mi, ara mateix em sento realment bé, estic molt feliç. La pista Avet m’ha agradat molt, estava en bones condicions, ha estat fantàstic», indicava el guanyador, que s’imposava amb un crono de 2.07,35 minuts. Per darrera va tenir a corredors italians. Giulio Giovanni Bisca era segon (2.07,52) i tercer Andrea Ballerin (2.07,67). Àxel Esteve va ser l’únic dels andorrans en completar la prova. Va ser 35è amb 2.14,34. No van finalitzar la segona mànega Joan Verdú, Xavi Salvadores i Albert Pérez. La general de gegant conclou amb Raschner com a campió amb 540 punts. El segueix Odermatt (500) i l’austríac Johannes Strolz (345).

Esteve ocupa el 35è lloc; Verdú, Salvadores i Pérez no acaben, i Moreno finalitza 46a

En categoria femenina es disputava el supergegant a la pista Àliga del Tarter, amb 59 corredores entrant en acció, representant a 15 països. Raedler, que dimarts va adjudicar-se el descens, va tornar a vèncer, convertint-se en la reina de la velocitat a Grandvalira. És la primera vegada que s’imposava a la disciplina. Fins el moment el seu millor resultat era un quart lloc a l’estació suïssa de Crans Montana el passat 28 de febrer. El seu triomf va ser ajustat al màxim. Signava un registre de 51,57 segons, només 0,01 segons més ràpida que la segona, la seva compatriota Nina Ortieb. La tercera plaça va ser per a la sueca Lisa Hoernblad (54,08). Aquesta posició servia a l’escandinava per guanyar la general amb 388 punts. La segueixen a la classificació Ortlieb (372) i l’austríaca Nadine Fest (285). «Aquests dos dies han estat increïbles, he gaudit molt, guanyant la meva primera cursa de supergegant. La pista Àliga és una passada, m’encanta Soldeu-El Tarter», afirmava Raedler. L’única participant nacional, Cande Moreno, es classificava a la 46a plaça amb 54,30.

El calendari de les finals segueix el seu curs i demà està programat que es disputi l’eslàlom masculí a la pista Avet. La carrera donarà inici a les 9.30 hores.

Descens austríac

La Copa d’Europa s’obria dimarts amb el descens femení, amb les quatre primeres places de la classificació ocupades per esquiadores austríaques. Va vèncer Raedler amb un temps d’1.24,69. La van seguir Michaela Heider (1.25,18) i Ortlieb (1.25,19). Moreno va ser 37a (1.28,59). La general de la disciplina la va guanyar Raedler amb un acumulat de 376 punts. Arribava a la cita de Grandvalira com a líder i amb la victòria va confirmar el títol. Era el tercer triomf que assolia aquesta temporada en descens després dels dos que va aconseguir a Crans Montana. La segona posició la va ocupar Ortlieb (311) i la tercera Hornlad (250).

Oliveras venç a Tignes / Els Campionats de França júnior s’estan disputant a Tignes. Marc Oliveras va ser capaç de guanyar el descens amb un temps d’1.15,83. Per darrera va tenir als esquiadors gals Sacha Fivel (1.15,17) i Lucas Perrier (1.16,42). Matías Vargas va concloure a la 6a posició amb 1.16,72 i Pol Suàrez a la 49a (1.19,51).

Alphand i Ruiz, ambaixadors de luxe

Les finals de la Copa d’Europa compten amb dos ambaixadors reconeguts, com l’exesquiador francès Luc Alphand i l’espanyola Carolina Ruiz. El gal va sumar en la seva carrera 12 victòries en curses de la Copa del Món i 23 podis, aconseguint el 1997 el globus de cristall de la general, a més de vèncer en el de supergegant i el descens. En aquesta darrera disciplina també va guanyar els dos anys anteriors. Ruiz va adjudicar-se el descens de Meribel el 2013 i dos podis més a la Copa del Món.