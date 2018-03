Shurna posa èmfasi a la concentració del MoraBanc

El BC MoraBanc Andorra viu el millor moment de la seva història. El conjunt del Principat du una ratxa excel·lent i ha aconseguit sis victòries consecutives. Amb aquesta magnífica trajectòria, el proper diumenge s’enfrontarà a l’UCAM Murcia, un rival directe.

El partit serà molt dur però els locals confien mantenir la mateixa línia i no fallar. D’aquesta manera, en roda de premsa, el jugador del conjunt andorrà, John Shurna, va afirmar ahir que el partit serà «molt físic» però ja saben «el que es trobaran». Al partit d’anada, el Morabanc va perdre 81 a 77 en un duel molt ajustat. La incertesa es va mantenir fins al darrer minut. Finalment, tot i fer patir l’afició murciana en tot moment, els andorrans no van poder amb ells.

Per aquest motiu, el jugador americà insisteix en la importància de «mantenir la concentració». «S’ha demostrat que podem guanyar als equips de la part alta, però també podem perdre contra els de la part baixa», per tant, «hem de seguir treballant en la mateixa línia d’ara», comenta.

Sens dubte, és el millor moment de la temporada del conjunt dels de Peñarroya. «L’equip està content i no pot mirar massa lluny al calendari, és una lliga molt competitiva i el que hem de fer és centrar-nos en el següent partit», explica el pivot.

«El partit contra l’UCAM Murcia serà molt físic però ja sabem el que ens trobarem. Hem de protegir casa nostra»

Per a Shurna, la principal clau sobre el bon moment de l’equip és la salut: «Ara mateix pot entrenar tot l’equip i aquest fet ens ha donat una identitat en atac». No obstant, creu que tot i tenir talent per jugar en atac, «s’ha d’estar concentrat per tenir un bon nivell en defensa».

Així mateix, el jugador vol destacar la felicitat que va sentir amb la seva esmaixada en un contraatac contra el Real Betis Energía Plus, matx que el MoraBanc va guanyar el passat diumenge arribant als 100 punts. «El més bonic va ser la reacció dels companys, quan la veus, te n’adones del que has aconseguit».

Amb la moral ben alta, serà el proper diumenge quan veurem si el MoraBanc segueix fent història o bé si aquest alt nivell li passa factura. El que sabem segur és que ja han escrit amb lletres daurades una pàgina a la història del bàsquet nacional. Els moments dolços s’han de gaudir.