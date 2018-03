Tres detinguts a una gestoria d’Encamp per tràfic de persones

La Policia va detenir dimarts a la nit tres responsables d’una gestoria d’Encamp per un presumpte delicte de tràfic il·legal de treballadors. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va confirmar-ho ahir, durant l’acte de celebració dels 25 anys de la Constitució. El demòcrata va evitar donar més detalls de la intervenció i del cas en qüestió pel fet que l’operació està judicialitzada i per tant, «la Policia no ret comptes ni al ministeri ni al Govern», va assegurar Espot. Des de la Policia, tampoc es van voler fer declaracions al respecte.



Els tres arrestats es vinculen amb un operatiu d’abast internacional que està transportant il·legalment a França immigrants xinesos i que ja es va posar sobre la taula a finals de gener, quan la policia francesa va informar sobre els casos registrats de tràfic il·lícit de persones. Tal com va informar el rotatiu francès Le Figaro, una societat andorrana estava facilitant l’entrada d’estrangers asiàtics a França, utilitzant Andorra com a trampolí. Els immigrants havien de pagar entre 16.000 i 20.000 euros per aconseguir el permís. Per renovar-lo, havien d’abonar entre 2.500 i 3.000 euros més durant els següents anys. En total, els organitzadors de la trama s’haurien embutxacat uns 10 milions d’euros.



La policia francesa estima que prop de 500 immigrants van accedir il·legalment a França a través d’aquesta operació. El sistema el va impulsar un grup d’asiàtics –alguns dels quals vivien al Principat– a través de societats fantasma on s’aconseguien els permisos que oferien a ciutadans de la Xina. La Policia de Frontera Francesa (PAF) va posar el cas de la trama amb l’empresa andorrana com un exemple de les pràctiques que se segueixen actualment en el moviment de treballadors il·legals. El modus operandi es centra en la creació de societats fantasma registrades com a empreses de consultoria, per crear un entramat que publica anuncis a la Xina on s’ofereixen llocs de treball a l’estranger.



Els immigrants, enganyats, acaben treballant en locals rentant plats, fent de cambrers o repartint menjar a restaurants asiàtics i amb uns sous que serveixen per fer front al pagament del deute.



Les autoritats judicials franceses van enviar una comissió rogatòria on citaven les societats sospitoses. L’operació va estar impulsada des de França pel grup policial de l’Ocriest (Oficina central per a la repressió de la immigració irregular i del treball d’estrangers sense permís). El cap de la xarxa era un ciutadà francès d’origen xinès.