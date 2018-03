Mateu demana consens amb la UE i no pensar en clau individual

El síndic general, Vicenç Mateu, va reclamar ahir consens i visió de futur a tots els grups parlamentaris, fent referència a l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) que el Govern està negociant amb Brussel·les. En aquest sentit, el síndic va deixar clar que «el manteniment de l’statu quo esdevé inviable» i va comparar els neguits que pot provocar la incertesa de l’acord amb Europa amb el procés constituent. Així ho va manifestar en el discurs que va protagonitzar en la celebració del 25è aniversari de la Constitució. Mateu va afegir en aquest sentit que «les pràctiques dels qui es creuen més espavilats que la resta no haurien de tenir ja cabuda a Andorra» i que «cal que abandonem la recerca del guany personal».



La insistència d’arribar a un consens entre totes les formacions per negociar amb Brussel·les, però, no va agradar als grups de l’oposició. Des del seu punt de vista, el procés de negociació ha estat marcat per la falta de transparència. A més, van afegir, les pressions de França per rebaixar el diferencial de preu del tabac i, per tant, per entrar en temes fiscals, genera dubtes i neguits. El més contundent sobre aquesta qüestió va ser el conseller general d’Unió Laurediana, Josep Pintat, que va deixar clar que «no negociem amb França, sinó amb la Unió Europea» i fins i tot va considerar que el fet que els gals hagin posat la seva posició respecte al tabac sobre la taula de Brussel·les és «més greu i més pujat de to» que quan Sarkozy va amenaçar en deixar de ser el copríncep d’Andorra si no deixava de ser un paradís fiscal.

Sobre aquesta qüestió, el progressista Víctor Naudi, va lamentar que en el procés constituent es va trobar un consens que amb l’acord no s’ha trobat. Així, va considerar que la visita del ministre francès Gérald Darmanin «denota que les coses no van massa bé i això ens hauria de servir com a cop d’alerta per encarar aquesta negociació amb una nova manera de fer».



Per la seva banda, el conseller del PS, Pere López, va opinar que el paral·lelisme que va fer Mateu entre la Carta Magna i l’acord amb Europa «no és del tot encertat» perquè «no té l’abast d’una Constitució». Preguntat per la matèria, el liberal Jordi Gallardo va afirmar que «estem a anys llum de l’esperit polític de la Constitució». El parlamentari també va criticar la manera de pilotar les negociacions del Govern que va qualificar «d’opaca».



Des de la majoria, el demòcrata Ladislau Baró va recordar que la Constitució també va portar moments de discrepància però que finalment es va assolir el consens. En aquesta línia, Baró va afirmar que «cal encara una mica d’esforç per reproduir el clima de consens que va presidir el tram final del procés constituent».



En canvi, la consellera independent Sílvia Bonet, va estar d’acord amb el paral·lelisme del síndic en entendre que tots dos canvis són «per al bé comú i el reconeixement del país». Així, va apuntar que «arribar a Europa amb una única veu dona molta més credibilitat i ens ajudarà a defensar les especificitats del país».

Un clima polític de «difícilment respirable»

El síndic general també va basar bona part del seu discurs per criticar els «atacs personals» que s’estan vivint en aquesta legislatura, segons el seu criteri, i va assegurar que enyora «una certa cortesia parlamentària». Tot plegat fa que s’estigui avançant cap a una «atmosfera política difícilment respirable», va apuntar. Una visió que va ser força criticada pels partits de l’oposició que entenen que estan fent la feina de control que els pertoca i van lamentar que el síndic parlés en clau de partit i no com el síndic de tots.