L’Ambaixada francesa considera que cal endurir els controls fronterers

L’ambaixadora francesa a Andorra, Jocelyn Caballero, va considerar ahir que «és clar que cal endurir els controls a la frontera amb França», en relació a la situació del contraban de tabac entre Andorra i França que preocupa al veí del nord i que es tractarà a bastament durant la visita que farà divendres al Principat el ministre d’Acció i Comptes Públics francès, Gérald Darmanin, «per tractar diferents aspectes al voltant de la cooperació bilateral en la lluita contra el contraban», segons va informar el Govern. Caballero, preguntada durant la recepció oficial amb motiu del 25è aniversari de la Constitució andorrana, celebrada ahir al vespre, respecte de si la frontera amb França era més laxa que la d’entrada a Espanya, va manifestar: «No vull comparar la situació perquè no conec el que passa a la duana del sud».

La representant francesa al Principat també va evitar pronunciar-se sobre la percepció de control dels ciutadans a l’hora de passar per la frontera del nord i la del sud, davant de la sensació generalitzada entre els ciutadans que els agents de la duana espanyola són, aparentment, més actius i es manifesten més que els de la francesa.



Al respecte, i durant el mateix acte, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach,va assegurar: «El control a la frontera del Pas de la Casa amb França no és més laxe [que a la del riu Runer] i no tenim cap indicador que així ho sigui». Ubach va explicar que la visita de Darmanin al Principat dona continuïtat a la reunió que va mantenir a París amb el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre de Finances, Jordi Cinca, «per acabar de focalitzar els esforços en la lluita contra el contraban i reforçar la cooperació policial entre els dos estats posant en comú les problemàtiques», va dir Ubach. Pel que fa a les demandes franceses per reduir el diferencial de preu entre Andorra i Espanya a molt curt termini i per apropar-lo a França en un segon termini, Ubach va assegurar que «en aquest tema, tot està sobre la taula», és a dir, segons la ministra encara no hi ha res definitiu i tot està subjecte a la marxa de les negociacions.

Ubach considera que el diferencial del preu del tabac està «sobre la taula i no hi ha res definitu»



La titular d’Exteriors no va negar que el posicionament de França respecte del preu del tabac i la valoració que el país gal faci de la lluita contra el contraban per part d’Andorra tindran un pes especial en les negociacions amb la Comissió Europea, en marxa de cara a formalitzar l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE). El ministre d’Acció i Comptes Públics francès és considerat un polític d’idees fermes, a més de molt tècnic, característiques que el fan un negociador dur. L’ambaixadora francesa, a càrrec de la recepció i de l’agenda de Darmanin durant la visita a Andorra, va opinar respecte del seu tarannà polític: «No és que sigui un home amb qui és difícil negociar, simplement té un càrrec del qual depèn tot el pressupost de la República, a més de les duanes i, per tant, cal ser extremadament curós amb aquests temes, com ell fa».



Martí va recordar la trobada de principis d’any amb Darmanin assegurant que «va ser molt positiva» i que va servir per acordar que era «raonable» parlar sobre el diferencial però que «no era raonable el contraban» i que, per tant, calia emprendre accions. El cap de Govern va reiterar el suport necessari per part de França de cara als acords amb la UE: «És un aliat, un dels països que ha fet possible la transitòria, gairebé consolidada, de 30 anys». A més, va recordar que les demandes de França no són una sorpresa: «El president Macron va dir que volia el preu del tabac al voltant dels 10 euros de cara al 2020». Sobre les acusacions de poca transparència en el procés de negociació, va demanar «comprensió per entendre que hi ha moments que requereixen discreció», alhora que va recordar que «qualsevol negociació té alts i baixos».

Turisme normand de contraban: 4.000 euros en vuit mesos

La policia del municipi normand de Coutances, a França, va detenir dijous passat tres joves d’una altra localitat veïna de la regió, Granville, per contraban de tabac. En concret els van trobar a casa 16 cartons de tabac i 20 paquets de tabac d’embolicar i els agents van poder esbrinar que la pràctica de tràfic de contraban feia vuit mesos que durava i que, per mes n’obtenien, uns 500 euros nets. És a dir, en total 4.000 euros de benefici per l’esmentat tràfic, segons es va fer públic dimarts i va recollir el mitjà digital regional La Manche Libre. La policia francesa feia mesos que vigilava un dels joves.