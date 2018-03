Mig miler de funcionaris protesten a la duana contra la reforma de la funció pública

Des de quarts de deu del matí, mig miler de treballadors públics es concentren a la duana en contra de la reforma de la llei de la funció pública. Els manifestants mostren pancartes on es pot llegir "Víctimes de la mala gestió política" o "Prou abusos, no som uns il·lusos" i criden consignes com "Som funcionaris, no terroristes", enmig d'un ambient de protesta. Els vehicles i camions van passant de manera intermitent, després de ser revisats un per un. Des de Mobilitat s'ha informat que la policia està regulant la circulació de manera que l'afectació al trànsit és mínima. Els manifestants es dirigiran en caravana cap a l'edifici del Govern, on hi ha prevista una concentració multitudinària a la una del migdia. A les 13.30h llegiran un manifest a la plaça del Consell.