Una llei òmnibus per aplicar mesures que afavoreixin el lloguer

En un mes el Govern pensa entrar a tràmit parlamentari una llei òmnibus que suposarà que es posin en marxa diferents mesures que hauran de fomentar que hi hagi més habitatges de lloguer al mercat. Així ho ha avançat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, concretant que entre aquestes hi hauria el fet que es permeti fraccionar el pagament de la cessió urbanística (s'ha arribat a parlar d'un termini de deu anys), una figura impositiva per a taxar els pisos buits o flexibilitzar les exigències per a la rehabilitació d'habitatges que es destinin al lloguer. El titular d'Afers Socials ha destacat que aquestes són algunes de les mesures que s'han tractat amb els comuns. Des de l'oposició, s'ha retret al ministre que les accions que va anunciar durant el debat del pressupost, especialment la de rebaixar el percentatge de la cessió obligatòria, hagin "quedat en un calaix".

Aquest debat sobre les mesures del lloguer s'ha donat arran d'una pregunta que havia plantejat el conseller d'SDP, Víctor Naudi, que ha lamentat que des de l'executiu s'hagués fet certs anuncis i que ara s'hagin fet enrere. En aquest sentit, a banda de la cessió obligatòria, s'ha referit a una rebaixa de la durada dels contractes de lloguer. Sobre aquest aspecte, Espot ha manifestat que arran de les reunions mantingudes amb el sector es considera que ara com ara aquesta rebaixa no es tirarà endavant ja que "no és el moment" adequat. També el conseller del PS Pere López ha retret al ministre que s'anunciïn unes mesures i que ara es modulin. Espot ha respost que moltes de les que es van proposar han rebut l'aval dels comuns, llevat de la cessió, en la qual s'ha afegit "un matís", ha dit, ja que els comuns no veien de bon ulls que es rebaixés el percentatge de la cessió. Ha destacat, però, que hi ha hagut un "debat franc" i que s'ha arribat a un "consens".

De la seva banda, el conseller d'Unió Laurediana + Independents de la Massana Joan Carles Camp ha destacat que un dels problemes pot ser la rendibilitat que els propietaris poden treure de la construcció de noves promocions, ja que algunes de les mesures busquen la construcció d'immobles i s'ha preguntat com pot ser que hi hagi menys població que anys enrere i en canvi hi hagi problemes d'habitatge. De la seva banda, Naudi també ha retret que la llei d'allotjaments turístics, que hauria de solventar el problema dels habitatges per a ús turístic, no s'hagi desplegat i que "el desgavell continuï". El titular de Turisme, Francesc Camp, ha respost que hi ha un seguit d'articles que poden afavorir que hi hagi més habitatges per a ús residencial arran d'aquesta llei que ja són vigents sense necessitat dels reglaments.

A l'últim, Espot ha destacat que es treballarà sobre els habitatges buits creuant dades de FEDA amb les de propietat immobiliària dels comuns però també ha advertit que no hi ha mesures miraculoses i que si no es tingués la informació necessària també es corroboraria amb els propietaris. A preguntes de la consellera del PS, Rosa Gili, ha destacat que un registre de la propietat tampoc no garantiria poder tenir aquestes dades i que caldria una norma pròpiaa per regular aquest registre. Gili ha defensat aquest registre i ha recordat que en el marc de la reforma de la llei del sòl el seu partit l'ha proposat.

Durant la sessió de control al Govern el conseller d'Unió Laurediana + Independents de la Massana Carles Naudi s'ha interessat pel volum de normes que hauran de ser trasposades a l'ordenament jurídic del país arran de l'acord d'associació i en quina llengua. La titular d'Afers Exteriors, Maria Ubach, li ha respost que es calcula que s'hagin de trasposar uns 600 actes anuals però que no tot s'haurà de trasposar per llei i que es traduiran al català les directives, mentre que la resta es pot incorporar en altres idiomes.