El Govern ha tornat a defensar, aquesta vegada durant la sessió de control, que l'adjudicació directa i en caràcter d'urgència, a l'empresa Spai pel manteniment del 'hardware' i el 'software' de tot el maquinari IBM gestionat pel departament de Sistemes d’Informació (DSI), és correcte i no es deu a una manca de previsió el fet d'haver-la adjudicat a dit. Segons l'executiu el caràcter d'urgència es va fer per evitar que el sistema es quedés durant uns mesos sense servei i la qüestió que s'hagi fet de manera directa respon al fet que l'empresa, vinculada familiarment amb el cap de Govern, Toni Martí, és l'única del país que pot subministrar el servei actualment. Aquestes explicacions no han estat suficients per al conseller liberal, Ferran Costa, que ha denunciat possibles irregularitats en adjudicacions anteriors per les mateixes feines a la mateixa empresa i ha apuntat que aquestes i la darrera contractació són "com a mínim estranyes". El cap de Govern, Toni Martí, ha entrat al tall de la discussió i ha recordat que tota la documentació ja ha estat posada en mans de la Fiscalia perquè analitzi "a fons l'adjudicació i que tot es faci públic; ens ho devem", ha expressat Martí, que ha reconegut que el seu germà ho està passant malament i que no li agrada sortir als diaris arran de l'explosió d'aquest tema a nivell mediàtic.