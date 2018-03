El Govern assegura que només un 29% del personal de l'administració ha fet vaga

El cap de Govern, Toni Martí, ha assegurat aquest dijous a la tarda que només un 29% del total de personal de l'administració general ha secundat la vaga, 591 persones. D'aquestes, el 79% era personal d'educació, el que representa un 52% d'aquest departament. Martí ha mostrat respecte pels manifestants però ha volgut deixar clar que la llei de la funció pública "ni fa retallades ni obliga al personal a fer més hores", i ha lamentat les "paraules gruixudes" que s'han dit sobre la seva persona i el fet que els manifestants hagin entrat a l'edifici administratiu del Govern. De la seva banda, el ministre d'Educació i Ensenyament Superior s'ha mostrat satisfet perquè s'han pogut garantir els serveis mínims a tots els centres escolars. "Ens preocupava la seguretat, sobretot dels més petits, però el pitjor rati que s'ha produït a maternal ha estat d'un adult per 11 infants, de manera que no hi ha hagut cap risc per a la seguretat dels nens", ha indicat. Pel que fa a l'assistència d'alumnes, a maternal ha estat del 60% i a batxillerat tan sols del 2%.