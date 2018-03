Viatges Regina canvia de soci per operar els vols de la Seu

Viatges Regina trenca amb la companyia francesa vinculada a Air France Twin Jet i operarà els vols d’hivern de l’aeroport de La Seu amb l’andorrana TSA i amb un avió de vuit places que aquest cap de setmana farà dues rotacions a Palma i una a Madrid, sense operar la ruta de Marsella perquè no hi ha reserves. Viatges Regina, va tancar l’acord amb la companyia andorrana ahir després d’haver desestimat el contracte que tenia amb la firma francesa de mutu acord, segons va explicar el seu gerent, Albert Vinseiro, qui va dir que el trencament està motivat per diversos problemes operacionals i de comunicació.

El canvi de companyia implica una petita modificació dels horaris d’aquest divendres i diumenge, ja que la ruta fins a Palma de Mallorca es farà en dues rotacions, la de Madrid s’endarrerirà una hora. Vinseiro va voler deixar clar que es «donarà servei a totes les reserves fetes i a les noves que es puguin fer fins al proper 1 d’abril», data en què finalitza la prova pilot duta a terme per l’empresa alturgellenca.

Per aquest motiu i tenint en compte que TSA operarà amb un avió de vuit places, aquest divendres hi haurà dos vols des de l’aeroport pirinenc cap a Palma de Mallorca per atendre als dotze passatgers que han comprat el bitllet, el preu del qual es manté. En direcció contrària, des de les illes està previst que arribin sis persones.

Pel que fa a la ruta que va fins a la capital de l’Estat espanyol, comptarà amb cinc passatgers d’anada i quatre de tornada.De cara a diumenge, la idea és repetir la mateixa operativa perquè des de Palma de Mallorca cap a l’aeroport d’Andorra-La Seu s’han venut deu bitllets, així com la setmana vinent, quan el vol que havia d’operar Twin Jet ja estava pràcticament ple.

L’incident del passat divendres, en què el pilot de la firma francesa va desviar a Girona l’avió procedent de Madrid per mala visibilitat, va causar algunes cancel·lacions i va reduir el nombre de noves reserves, segons ha explicat Vinseiro, que va desvincular, però, que el canvi de companyia tingui a veure amb aquest tema i va insistir a dir que respecta la seva decisió.

L’avió que cobrirà les rutes de Madrid i Palma és el Cessna, que ja van utilitzar alguns clients particulars, com ara pilots de Moto GP. El gerent de Viatges Regina va destacar que la companyia TSA compta amb una llarga experiència a l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell.

Marsella

Sobre el vol a la ciutat de la Provença, Vinseiro va explicar que no hi havia cap reserva per aquest cap de setmana i que n’hi ha dos de condicionals, no confirmades, per la setmana vinent. Per aquest motiu, l’agència de viatges contactarà amb els passatgers per buscar la manera d’efectuar al trasllat, que podria fer-se en avió amb una altra companyia, va dir.H.