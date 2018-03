Els andorrans fallen a l’eslàlom

Aquests mals resultats es van produir mentre l’esquiador austríac de 27 anys Christian Hirschbuehl feia una exhibició durant la segona mànega i es catapultava cap a la primera posició amb un temps de 51,56. Partia com a 13è classificat i va ser capaç de pujar al calaix més alt del podi amb un temps total de 1.46,70.

Xavi Salvadores va aconseguir ser 32è a la primera mànega però va fallar a la segona. Havia marcat un temps de 59,07 a la primera baixada, a 5,15 del croat Matej Vidovic. Per altra banda, Àxel Esteve i Àlex Rius no van poder finalitzar la primera mànega.

La neu acabada de caure i les altes temperatures van obligar als corredors a prendre les màximes precauciones per no quedar-se fora de la prova.

No va poder ser. Jornada dolenta pels esquiadors de casa a l’eslàlom de les finals de la Copa d’Europa d’esquí alpí celebrada a Grandvalira.

Per El Periòdic

