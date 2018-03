Neix No Limits, un club esportiu multi disciplinari a Andorra

«Un mateix club, diverses activitats», amb aquesta idea Víctor Domingues ha presentat el nou club esportiu No Limits, una novetat al país. Neix amb l’objectiu de ser multi disciplinari i, per tant, oferirà la possibilitat de practicar trail running, atletisme, triatló, mountain bike, ciclisme de carretera i bàsquet 3x3. De moment.



D’aquesta manera, No Limits permetrà a la mateixa persona practicar els diversos esports amb els mateixos colors. «Ens va semblar molt bona idea perquè amb un club d’aquesta mena no s’haurà d’estar pensant en pagar les diferents quotes, de manera que un podrà escollir practicar ciclisme i, a la vegada, es cobrirà l’assegurança per competir en la modalitat no competitiva de trail running», comenta Domingues. «Tothom pot calçar-se unes sabatilles, vestir-se amb roba d’esport i sortir a córrer, però hi ha certs paràmetres que a vegades es deixen passar i que són molt importants. Per aquest motiu, apostem per crear un cicle de xerrades i per fomentar una practica segura de l’esport amb els millors professionals i consells».

Hi haurà entrenaments i sortides col·lectives i es començarà un cicle de xerrades d’interès esportiu amb temes com la nutrició, les lesions i la preparació física i psicològica, sempre impartides pels millors professionals . Amb aquesta filosofia, durant la tarda d’ahir, la primera xerrada va córrer a càrrec de la famosa ultra trail runner Fernanda Maciel. A més a més, el club busca ser un lloc social, «on tothom pugui dir la seva i hi hagi bon ambient».



«Ens va semblar molt bona idea perquè amb un club d’aquesta mena no s’haurà d’estar pensant en pagar les diferents quotes, de manera que un podrà escollir practicar ciclisme i, a la vegada, es cobrirà l’assegurança per competir en la modalitat no competitiva de trail running»

Així mateix, un dels punts forts del club serà l’equip de bàsquet 3x3 que competirà a nivell nacional i internacional. «Portem un parell d’anys buscant formar un equip que no tingui res a veure amb la Federació i No Limits és l’oportunitat», explica el jugador Jordi Olcina. «A més, quan juguem un torneig FIBA, ajudarem a la Federació a sumar punts». Aquest cap de setmana debutaran al circuit organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol.



Per la seva banda, el conseller d’Esports d’Escaldes-Engordany, Jordi Vilanova, destaca la valentia d’aquesta aposta: «La parròquia ha d’estat a prop dels clubs i la creació del primer equip de bàsquet 3x3 és una molta bona notícia. El que marca la diferència és el que ja s’ha fet: un club que posa a la teva disposició professionals com Maciel, i aquest fet és d’agrair».

Pel que fa als esdeveniments, el mes que ve es començaran els entrenaments per la Jorma Urban Trail que es celebrarà el proper 27 de maig a Escaldes-Engordany. A més, a finals d’any es preveu organitzar la cursa del club: una vertical pel Pirineu amb un recorregut molt atractiu que s’adapti tant als amateurs com als professionals.