L’ACA aposta per seguir portant l'Andros amb el nou format

L’actual format del Trofeu Andros té data de caducitat. El promotor, Max Mamers, considera que després de quasi tres dècades s’ha esgotat el producte. Treballaran per a que l’any vinent es replantegi l’esdeveniment i en aquesta nova iniciativa hi vol ser l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), que està interessat en continuar portant la competició al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa per tot el que suposa.

Mamers va pronunciar-se mesos enrere que l’Andros, tal i com a dia d’avui es coneix, s’acabaria. El final d’un cicle. La intenció de diferents estaments és que tingui continuïtat sota un nou format, que encara s’ha de definir, amb l’interès especial del patrocinador principal que segueixi disputant-se. Per la repercussió que té, aquesta és la prova estrella del traçat del port d’Envalira i per aquest motiu davant qualsevol proposta «estem receptius a portar-lo, l’estudiarem amb els millors ulls», assegura Enric Pujol, president de l’ACA, mantenint l’entesa amb el Comú d’Encamp per a que es faci efectiu. El futur de la competició està del tot obert i són diferents les proposicions que poden realitzar-se per assegurar la continuïtat. «Crec que va cap els cotxes elèctrics», afirma. Aquesta seria una via que va lligada a la tasca que realitza els últims anys l’entitat que dirigeix respecte a la mobilitat sostenible.

La Pujada a Arinsal substitueix a la d’Ordino-Arcalís i canvia de dates per celebrar-se al juny

En el calendari esportiu de l’ACA només es produeix una novetat de cara a aquest any. La Pujada Ordino-Arcalís canvia d’ubicació i passa a ser la d’Arinsal. També canvia de les habituals dates, passant del mes de setembre al juny, per a que hi hagi menys probabilitats de trobar-se amb problemes meteorològics d’altres anys. La prova puntuarà per al Campionat de França de Segona Divisió. Les Crèdit Andorrà GSeries és un campionat que es vol seguir potenciant, donat la bona acceptació amb què compta i la repercussió mediàtica que aglutina. «Tots els inputs que tenim són positius», assenyala Pujal, remarcant que aquesta edició que acaba de concloure «ha anat molt bé i les dues categories s’han consolidat». A més, va tenir la seva dosi d’emoció i «hi ha hagut una competitivitat extrema fins el final» per conèixer els campions i les posicions de podi. De cara a la propera edició es mantindrà el format de curses, amb l’opció sobre la taula d’instaurar una nova categoria.

L’entitat segueix una línia continuista i la resta de proves habituals que organitza es mantenen a la programació, amb el Ral·li d’Andorra Històric i l’Andorra Winter Rally. També continua amb el programa de formació de joves pilots, desenvolupat els últims anys i que funciona per donar suport a les joves promeses del motor nacional.

Creixement econòmic

L’ACA ha celebrat l’assemblea general ordinària, amb la presentació de l’estat de comptes de l’exercici anterior i les previsions per a aquest any. Tanca el curs amb uns beneficis de 80.354 euros, en un període que va tenir uns ingressos d’1.486.286 €. La previsió del pressupost d’aquest 2018 és que es produeixi un augment del 16,7% i que el saldo positiu sigui de 93.805, amb uns ingressos d’1.670.430.

Els beneficis del club superen els 80.000 euros el 2017 i la previsió és tancar l’any amb quasi 94.000

Un altre interès primordial que té l’organisme és el creixement de la massa social. Per segon any consecutiu la pujada és superior als mil socis, deixant enrere la tendència de pèrdua que s’havia produït des del 2008, quan es perdien pel camí al voltant del centenar per any. A partir del 2016 va engegar un pla estratègic per a fer créixer una altra vegada el nombre d’associats. El 2017 l’ascensió va ser de 1.173, un 11,7% per sobre el pla establert, per comptar amb 7.451 socis. La previsió al tancament d’aquest any és de 8.264, amb l’objectiu que al 2020 la xifra superi els 10.000. A través de la campanya informativa que es porta a terme sobre les avantatges que tenen els associats i els productes que ofereix el club permeten que es produeixi aquest augment significatiu i que les previsions siguin de donar-li vigència en el futur.

Mobilitat

Com a organisme automobilista, l’ACA està acabant de perfilar l’IMACA d’aquest any, un informe per a la mobilitat al país, que en aquesta ocasió es presentarà en format Open Data, de dades obertes. També realitzarà la jornada de la mobilitat elèctrica que impulsa els últims anys per a la conscienciació del medi ambient i la utilització d’aquest tipus de vehicles, per a l’increment del parc mòbil que no utilitzin combustibles fòssils. L’escola de conducció sobre neu és una altra de les iniciatives que desenvolupa per a l’increment de la seguretat vial a l’hivern.

L’ACA realitza un reconeixement a la fidelitat dels seus socis. Per segon any entrega el carnet d’or als tres de més antiguitat. Enric Riba, Lluís Molné i Josep Canturri el van rebre per part de l’entitat.

Pla de xoc per acabar amb els morts a la carretera

L’ACA presentarà un pla per millorar la seguretat vial i la prevenció d’accidents per al període 2018-2020. L’objectiu principal és que no es produeixin més morts a la carretera a curt termini i que abans de l’estiu es comenci a desenvolupar, amb l’arribada del bon temps i sobretot pensant en primera instància en l’augment de motocicletes a les vies de circulació del Principat. La intenció és que se sumin al projecte diferents institucions tant públiques com privades per a que «sigui un pla efectiu», com exposa Pujal, ja que «o ens hi posem tots o serà molt complicat arribar-hi», per a que no s’hagin de lamentar més defuncions fruit de la conducció de qualsevol tipus de vehicle. Es desenvoluparan una sèrie d’accions per aconseguir l’objectiu marcat.