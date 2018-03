Quatre possibles debutants en els amistosos a Andalusia

La setmana vinent la selecció juga dos amistosos a Andalusia contra Liechtenstein i Guinea Equatorial, en una estada que faran a Estepona per preparar la Lliga de les Nacions. En aquests partits fins a quatre jugadors tindran la possibilitat de debutar amb l’absoluta.

La convocatòria està composada per José Antonio Gomes, Ferran Pol, Emili Garcia, Marc Garcia, Ildefons Lima, Max Llovera, Txus Rubio, Moisés San Nicolás, Francisco Pomares, Marc Vales, Ludovic Clemente, Sergio Moreno, Jordi Rubio, Marcio Vieira, Marc Ferré, Cristian Martínez, Marc Rebés, Víctor Martínez, Sebas Gómez, Xavi Vieira, Gabi Riera, Ricard Fernàndez, Luigi San Nicolás i Juli Sànchez. D’aquests, Ferré, Fernàndez, Pomares i San Nicolás opten a estrenar-se amb la samarreta de l’absoluta. El que és dubte tot i ser a la llista és Lima, que s’està recuperant de la lesió que arrossega i treballa per arribar a temps.

La concentració d’una setmana i els dos partits és quelcom que «volíem abans de la competició», indica el seleccionador, Koldo Àlvarez, que serveix per «fer pinya» i comptar amb cares noves, ja que «no tenim totes les oportunitats per veure jugadors i introduir-los». L’entrenador segueix comptant amb els joves, que «ho estan fent bé en els seus equips i els podem donar una oportunitat». Aprofitaran l’estada per treballar conceptes tàctics i realitzar canvis a nivell ofensiu. Els dos partits presentaran característiques diferents. El de Liechtenstein es jugarà a l’Estadi de la Línia de la Concepción, davant un rival que «ens donarà pistes del que ens trobarem a la competició». El matx contra Guinea encara està pendent de seu. Serà un conjunt que «ens exigirà molt».