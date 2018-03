Una vaga «històrica»

El país va viure ahir una jornada «històrica» d’aturada i manifestacions al carrer. Així ho van qualificar els representants sindicals que havien organitzat la vaga per protestar contra la reforma de la llei de la Funció Pública. Una llei que el cap de Govern, Toni Martí, va anunciar en un primer moment que havia entrat a tràmit ahir mateix per, unes hores més tard, rectificar i assegurar que és un pas que es duria a terme «els propers dies».



Ara bé, com sol passar a l’hora de parlar de xifres de participació, no tenen res a veure segons si ho valora el Govern o els organitzadors. D’una banda, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va assegurar haver assolit entre un 70 i un 80% de participació (sense tenir en compte els eventuals i malgrat les pressions que van assegurar que s’havien produït en alguns departaments), mentre que el Govern va rebaixar la xifra fins al 29%. Concretament, des de l’Executiu es va informar que dels 2.100 treballadors que podien exercir el dret de vaga, 590 l’havien secundat. D’aquests, 120 pertanyen al cos general, 399 són docents i 71 treballen com a col·laboradors educatius.



Pel que fa als centres escolars, el seguiment mitjà va ser del 53% i segons el comunicat del Govern «ha estat molt variable en funció dels diferents serveis i els diferents centres escolars». Així doncs, va anar del 0% allà on no van secundar la vaga, fins al 80,7% que va registrar el centre de maternal i primera ensenyança d’Andorra la Vella.



El grau d’assistència dels alumnes també va ser molt variable en funció del nivell educatiu i va oscil·lar entre el 60% dels alumnes de maternal fins al 2% de batxillerat. Des del ministeri d’Educació es va destacar que els serveis mínims van garantir l’acollida dels infants en condicions «òptimes de seguretat» malgrat no haver pogut haver-hi activitat lectiva. Globalment el Govern va remarcar que la primera jornada de vaga es va desenvolupar «amb normalitat i sense incidències».

Valoració sindical

El president del SEP, David Garcia, en canvi, va explicar a última hora de la tarda que «sis de cada 10 alumnes no han assistit als centres» i en relació al professorat, el seguiment seria d’entre un 70 i un 80%. «Potser és que utilitzem calculadores diferents», a apuntar en relació a les xifres donades per l’Executiu. Pel que fa als eventuals va indicar que «és simptomàtic que la majoria dels serveis mínims estiguin coberts per eventuals. Això denota la incertesa que tenen per tornar a ser contractats». En aquest sentit va assegurar que des del ministeri se’ls havia assegurat que no hi hauria represàlies per participar de la vaga i va voler «donar les gràcies als eventuals perquè han garantit que totes les famílies que han volgut portar els seus fills als centres ho han pogut fer».



En el cas dels comuns, a Escaldes-Engordany va fer vaga una vintena de treballadors (6,6% de la plantilla). Amb tot, des de la corporació es va assegurar que no hi van haver incidències ni cap servei afectat. A les duanes, es va fer vaga de zel durant tot el dia, provocant algunes retencions. I el CFPA va xifrar en un 51% el seguiment de la vaga entre el personal administratiu que podia exercir el dret.



Més enllà de les xifres, el què es va poder veure va ser prop de mig miler de persones concentrades a la duana del riu Runer al matí i unes 700 que es van arribar a aplegar davant del Consell General en el moment de la lectura del manifest de la plataforma sindical. «Per a nosaltres és tot un èxit», va assegurar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que en referència a la possible entrada a tràmit de la llei va considera que «el senyor Toni Martí s’ha equivocat de totes, totes». I és més, Ubach va afirmar que «el Govern en pes ha de dimitir i anar-se’n cap a casa perquè està portant el país a un pou sense sortida». Amb aquest objectiu ahir es va iniciar la recollida de signatures per demanar un avançament electoral. El secretari general de l’USdA va deixar clar que «no és una lluita entre funcionaris i el Govern, és una lluita entre la classe obrera andorrana i el Govern d’Andorra que és insensible a totes les demandes que puguem fer pel sector públic com privat».



Per la seva part, el president del Sep va destacar que «és la primera vegada que veiem com la gent surt al carrer a demanar uns drets i si no ens volen escoltar, és que no hi ha cap mena de voluntat de res». Des del seu punt de vista «no és una vaga única de funcionaris, és una vaga de país. Hi haurà un abans i un després».

Manifest

En la lectura del manifest es va recordar tot el procés que ha portat fins a la mobilització i es va assegurar que la reforma «no garanteix l’assoliment dels objectius que justifica el canvi». Per aquest motiu van demanar que la llei no entri a tràmit. D’altra banda, no es van voler oblidar del sector privat i per això van reclamar «eliminar l’acomiadament lliure, legislar sobre els preus dels habitatges de lloguer, unes pensions i salaris dignes, mesures reals i efectives per acabar amb la discriminació salarial de gènere i mesures de conciliació laboral i familiar».