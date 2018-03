El Ministeri Fiscal persevera en la culpabilitat de Cabot

El Ministeri Fiscal va recórrer ahir davant del Tribunal Superior l’absolució de Jaume Cabot de dos delictes majors relacionats amb el cas conegut com a andorra.ad, que va començar el 2005. El 29 de desembre Corts va dictaminar que Cabot era innocent del delicte major de creació sense autorització d’un fitxer amb perjudicis a tercers de dades personals, així com d’un altre delicte major de creació de document no veraç, aquesta resolució li va permetre evitar la presó.

La fiscalia va tornar a exhibir ahir tots els motius i els informes policials i dels tècnics, segons els quals Cabot hauria actuat de mala fe quan va denunciar la fuga de dades personals de STA (l’aleshores Andorra Telecom), ja que les proves aportades a l’Agència de Protecció de Dades haurien estat manipulades, segons el fiscal.



La defensa de Cabot va demanar que es tanqui definitivament aquest cas «que fa 13 anys que dura i que ha provocat al meu representat un càncer i la ruïna econòmica». Cabot, present durant la vista, va dir que «tot i els maldecaps que li ha portat haver denunciat trobar a internet 16.000 correus i les seves adreces, ho tornaria a fer perquè és el que calia fer».

El fiscal també creu que Cabot hauria fet un muntatge en contra de la parapública per venjança, ja que ell tenia el projecte de muntar una operadora de telecomunicacions que no va rebre autorització per part del Govern. La defensa va rebatre aquest argument indicant que Cabot, el que tenia, era «una participació en una empresa interessada a oferir televisió per cable».

A banda dels fets jutjats, que van provocar un gran impacte mediàtic, el procés judicial també ha estat embolicat de polèmica, amb judicis i comunicacions de sentències suspesos reiteradament. La resolució del Superior està prevista per al 16 d’abril.