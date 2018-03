La plataforma de Soldeu estarà enllestida a finals d’any

Conrad Blanch, el director del projecte de la plataforma que cobrirà el riu Valira a l’àrea de Soldeu, va destacar ahir, en una entrevista a l’Agència Efe que el projecte estarà enllestit el novembre d’aquest any, és a dir, amb 12 mesos d’anticipació a la data d’inici de la Copa del Món d’esquí que posarà a Andorra a l’ull de l’esport internacional.

Blanch va explicar que «la part més important en aquest moment és la dels fonaments, una part bàsica per a la construcció de l’aparcament, que tindrà com a sostre la plataforma esquiable». Al respecte, el director va donar alguns detalls constructius com ara que «algunes de les bigues, que arriben a pesar més de 120 tones, una brutalitat», va destacar, responsabilitat d’una filial de l’espanyola Acciona.



Per evitar problemes, els responsables de la futura infraestructura han contactat amb les millors empreses per a cada matèria a tractar, segons va assenyalar Blanch. Entre les curiositats de la construcció, el director va explicar que es realitza amb mòduls «prefabricats en un 70% dels elements».



A banda dels imprevistos «naturals per una obra d’aquesta embranzida», segons Blanch, les feines han de respectar els establiments veïns pel que fa als decibels de soroll i per això «respecten uns horaris».



El director es va mostrar també molt satisfet per la decisió de la batllia per ratificar que el projecte té un interès nacional. Els 24 milions de pressupost els aporta Ensisa íntegrament.