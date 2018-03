La CEA premia la trajectòria, innovació i sostenibilitat

La CEA va lliurar ahir al vespre els premis de reconeixement empresarial en el decurs de la Gala CEA que va reunir 300 persones del món empresarial, polític i social del país amb motiu dels Premis CEA 2018. Sorgits el 2016, coincidint amb el desè aniversari de l’entitat, tenen caràcter bianual i reconeixen un total de set empreses per la projecció i impacte que la seva activitat té en diferents àmbits.



El president de la CEA, Xavier Altimir, i el cap de Govern, Toni Martí, van ser els encarregats de lliurar els guardons. El primer grup a recollir el reconeixement va ser el grup Perfumeria Júlia, que va rebre el Premi a la Trajectòria Empresarial, que posa en valor la feina continuada i la lluita constant pel triomf . El premi a l’Emprenedoria i la Innovació va ser per al projecte Merkaat de Crèdit Andorrà, en reconeixement per la conceptualització i implementació amb èxit d’una nova idea, servei o producte.



En la categoria de Projecció Internacional va ser guardonada l’empresa Tag Systems, per la seva activitat exportadora de productes fabricats a Andorra. El Premi a la Sostenibilitat va recaure en FEDA pel projecte sobre Mobilitat Elèctrica i el paper clau que aquesta juga en el model de transformació del país per assolir la sostenibilitat i l’eficiència energètica. El Rebost del Padrí va ser mereixedor d’un dels guardons que s’ha estrenat en aquesta edició: el Premi a l’Empresa Inclusiva. En la categoria de Reconeixement personal a l’activitat de promoció el jurat dels premis va guardonar el Bàsquet Club Andorra, mentre que el Premi especial del jurat va ser per a Caldea.

Amb la finalitat de mantenir la vocació social, el 7% de l’import del sopar finançarà projectes de l’Escola Especialitzada Meritxell.