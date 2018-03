Recurs contra el decret que estableix els serveis mínims

Els consellers generals del PS van entrar ahir a Sindicatura un recurs d’empara contra el decret que estableix els serveis mínims de la vaga de funcionaris convocada per ahir i avui. Els socialdemòcrates entenen que el decret suposa una invasió de competències per part de l’Executiu sobre el Consell General, ja que argumenten que els serveis mínims s’han de fixar per llei i no per decret. Tal com van informar els consellers, en l’escrit dirigit al síndic posen en relleu que el decret «envaeix competències legislatives, creant disposicions que el Govern no pot adoptar i que corresponen al Consell General». Així, es recorda que «defineix l’establiment dels serveis mínims sense emparar-se en cap norma legal» tot remarcant que la Constitució disposa que «la llei regularà les condicions d’exercici d’aquest dret [el de vaga] per garantir el funcionament dels serveis essencials de la comunitat».



Dit d’una altra manera, el PS deixa clar que no es poden regular els serveis mínims a través d’un decret quan encara no està regulat el dret de vaga amb una llei. «A data d’avui, el Consell General no ha establert cap norma que reguli el dret a vaga» i, per tant, «queda palesa la invasió de competències per part del poder executiu sobre el poder legislatiu», argumentaven els socialdemòcrates.

Martí recorda que els serveis mínims es van pactar conjuntament amb els representants sindicals

Tal com va informar la consellera Rosa Gili, des del PS han demanat que es gestioni el recurs «de manera urgent», ja que els serveis mínims s’estan aplicant en les dues jornades de vaga convocades per ahir i avui. D’aquesta manera, doncs, Gili va deixar clar que el «decret s’ha de retirar». A partir d’aquí, la socialdemòcrata va afegir que «nosaltres no entrarem en dir quines accions han d’emprendre els treballadors o el Govern de cara a la seguretat de les persones». «La responsabilitat és única i exclusivament del Govern», va sentenciar Gili.

La durada «limitada» del decret –només és per ahir i per avui– «evidencia la incomoditat del Govern» amb aquesta qüestió, va opinar Gili, recordant que la vaga de funcionaris es podria allargar.



Els sindicats i els serveis mínims

El cap de Govern, Toni Martí, va respondre ahir al recurs interposat pel PS i a les acusacions de Rosa Gili indicant que els serveis mínims es van pactar amb els representants sindicals i ells «mai van dir que no hi estiguessin d’acord».

El líder de l’Executiu va argumentar que «d’alguna manera s’ha d’oficialitzar la vaga i els serveis mínims». «Que se m’expliqui com podia fer-ho d’una altra manera», va recriminar Martí. I es va preguntar «o és que el Govern no havia de fer ni el decret de serveis mínims?».