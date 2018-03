Recuperant i difonent la memòria viva

Davant del recent pintat mural de la façana dels Tres Diners, a l’avinguda del Fener d’Escaldes-Engordany, el comú va presentar ahir la programació especial per commemorar els 40 anys de la creació de la parròquia. «Un dels trets més característics són les exposicions al carrer, perquè turistes i ciutadans puguin gaudir-ne», va destacar el conseller de Cultura, Salomó Benchluch.

Procés de (re)construcció

De fet, després de l’exposició de fotografies antigues a la plaça Santa Anna que ja es va fer com a primer acte d’aniversari i coincidint amb els Encants de Sant Antoni, la propera s’inaugurarà durant el mes de maig al passeig de l’Arnaldeta sota el nom Escaldes-Engordany, insòlita. I la seguirà una altra al mateix passeig que mostrarà els documents i imatges que han elegit des de l’arxiu històric del comú i que són cabdals per entendre el procés de construcció de la parròquia. Tot amb l’objectiu d’apropar als ciutadans «els indrets més desconeguts d’Escaldes-Engordany i el seu sorgiment», va insistir Benchluch.

L’altre plat fort serà l’exposició de l’escultor Jordi Díez Fernández, que implicarà repartir una desena de peces d’acer en diversos espais de la parròquia, però concentrades sobretot al voltant de l’avinguda Carlemany. De tota manera, el conseller ja va especificar que «no està previst que les escultures es quedin de forma permanent». El dia d’honor, però, com cada any, serà el 14 de juny, el de l’aniversari, quan es preveuen diversos actes entre els quals destaca el concert de l’ONCA, titulat La més bella pubilla d’Andorra, que pretén ser un homenatge a les pubilles de la parròquia. O la popular arrossada al parc de la Mola, que se celebrarà tres dies més tard.

Per a aquest aniversari tan especial, el comú ha volgut homenatjar les persones que van fer realitat la parròquia i ha estat treballant durant un any en la preparació del documental Memòria viva. Cròniques de la parròquia, que s’emetrà en 13 capítols per RTVA. «D’aquesta manera, volem recuperar la memòria viva i generar uns documents històrics que seran molt valuosos», va posar de relleu el conseller de Cultura. De fet, ell mateix va explicar que el procés de producció ha estat «molt emotiu» perquè la gent de la parròquia comparteix experiències personals i es recuperen tradicions com el pessebre vivent o la cavalcada de Reis.

Durant el mes de juliol, s’ha previst un espectacle al carrer titulat Turistes i banyistes, en què els actors seran gent del poble. L’obra recuperarà les vivències dels viatgers que van visitar Andorra durant el segle XIX i principis del XX i que ells mateixos van deixar escrites en diaris. Per tant, oferirà una perspectiva diferent de la història de la parròquia lligant Engordany a la part alta d’Escaldes. Però l’estiu també vindrà carregat dels clàssics, va recordar Benchluch, com el Festival Internacional de Colors de Música, la Setmana del Jazz, els concerts de Músiques del Món o les tan esperades Nits del món. Sense oblidar els concerts de gran format, programats per a la tardor en el marc del Festival Internacional Colors de Música.

Reivindicacions

El conseller va avançar que el departament de Cultura està treballant per reobrir l’antiga Fàbrica de Llana, que es destinaria a programes específics, així com per reactivar el Festival de Jazz, que se celebraria just després de la Setmana del Jazz. Però va concretar que encara no hi ha res tancat i que no se sabrà ni s’anunciarà definitivament fins passat Setmana Santa.