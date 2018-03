S’incorporaran deu agents més a la duana en dos anys

La manca de personal a la duana es solucionarà l’any vinent, segons va assegurar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca. Durant aquest any es preveuen cinc incorporacions i durant l’any vinent, cinc més. «Així ja estarem al nivell d’efectius necessaris», va explicar el conseller demòcrata a la sessió del Consell General. Tal com van avançar a EL PERIÒDIC fonts del sindicat de duaners, la principal queixa del col·lectiu és la dimensió actual de la plantilla, que és de 32 persones quan el mínim estipulat és de 42.



Cinca va aclarir que la plantilla incompleta es deu al fet que quan es va crear l’Agència Tributària molts duaners es van traslladar al nou organisme. Durant els anys 2015 i 2016, part dels efectius que es van canviar de departament, van tornar a treballar al servei de fronteres. Tot i així, hi ha alguns que encara s’han quedat a la secció tributària, motiu pel qual el ministre va admetre que calen noves incorporacions.



L’altra demanda dels treballadors a les fronteres és reduir la feina que els suposa haver de custodiar l’arxiu de declaracions. Ara, aquesta feina, la farà una empresa externa. Així, es vol alliberar els duaners d’una feina administrativa que els treu temps per desenvolupar el treball de control de les mercaderies que entren i surten del Principat. D’altra banda, el Govern ha previst per aquest any una partida de 73.000 euros per a millorar el sistema que tramita la documentació que reben dels transportistes. Cinca també va anunciar que es rehabilitaran les casetes durant aquest any.



Les mesures arriben després d’una reunió entre representants de la direcció de Tributs i Fronteres i representants del sindicat de duaners que va tenir lloc fa un mes.