França no considera prioritari fixar el diferencial de preu

El ministre francès d’Acció i Comptes Públics, Gérald Darmanin va prioritzar, ahir, la lluita contra el tràfic organitzat de contraban per davant de fixar el diferencial del preu del tabac entre Andorra i França, un assumpte que ha estat clau durant les negociacions de l’Acord d’Associació de la Unió Europea (UE) i sobre el qual se n’ha parlat molt i, fins ahir, es creia que França pressionava perquè Andorra apugés el preu del tabac perquè s’assemblés al d’altres països de la UE, una situació que Darmanin va desmentir ahir. En canvi, la visita del ministre francès va deixar la signatura d’una Carta d’intencions entre els dos països que s’emmarca en els acords de cooperació transfronterera signats el 2014 i que començarà aplicar-se l’1 d’abril.

Més col·laboració

El cap de Govern, Toni Martí, i Darmanin van explicar en roda de premsa el contingut de la carta, signada entre els dos ministres responsables de les duanes a Andorra i França, Jordi Cinca i Darmanin, respectivament. En dues setmanes hi començarà a haver patrulles conjuntes d’agents de tots dos països i a més s’ha elaborat un protocol per intercanvi d’informació sobre xarxes de tràfic de tabac. «No ens preocupa la persona que passa amb més d’un cartró de tabac permès, ens preocupen les organitzacions criminals que es dediquen al contraban», va aclarir Darmin, qui va afegir: «El 2018 és l’any de la lluita contra el contraban de tabac a les duanes franceses. Durant el 2017 s’han enfortit molt els controls sobre els estupefaents amb molts bons resultats, els volem repetir en el cas del tabac». Darmanin va aclarir que no es tracta d’una fixació contra Andorra sinó que doblaran els esforços també a la frontera espanyola, italiana i belga, amb el mateix objectiu.A més, va assegurar que, des de l’Elisi ja treballen en un enduriment de penes i de multes per a contrabandistes.

Darmanin assegura que el 2018 serà «un any de lluita contra el contraban de tabac a les duanes franceses»



Darmanin també va recordar el cost que provoquen les malalties derivades del tabac per a l’erari públic francès i l’ha vinculat amb la necessitat d’aturar el flux de tabac sense gravàmens que consumeixen els francesos, a més de recordar el perjudici que provoca el tràfic il·lícit en els estanquers. Un estudi de la consultora KPMG va calcular que el 33% de les cigarretes consumides a la regió francesa d’Occitània eren andorranes, segons va recollir ahir el portal FranceInfo.

El ministre gal d’Acció i Comptes Públics va negar que calguin més efectius a les duanes franceses: «No necessitem més agents, sinó una millora dels materials de què disposen i més cooperació transfronterera i entre unitats. Si tothom treballa de manera coordinada, hi ha millors resultats». Sobre els esforços d’Andorra en la lluita contra el tràfic il·lícit, Darmanin va felicitar el Principat pel fet que entre el 2012 i el 2017 «s’hagi multiplicat per deu la quantitat de tabac de contraban interceptat». Tant Martí com Darmanin van considerar «impossible de xifrar» la quantitat de tabac andorrà que entra a França de contraban: «Per la seva naturalesa, aquest comerç escapa als radars oficials de l’Estat», va dir el membre del gabinet de Macron. Igualment difícil de comptabilitzar són, segons Darmanin, els diners del tràfic il·lícit de tabac que acaben finançant grups terroristes: «No tot el contraban finança grups terroristes però sabem que part dels diners, sí».

Diferencial del preu entre països

Martí va agrair a Darmanin «la franquesa» de les reunions i «el respecte de la sobirania en la fiscalitat» a l’hora de no pressionar per un preu concret del tabac a Andorra. Ara bé, el cap de Govern va assegurar que el Principat «ha de ser responsable i coherent» i que «no es pot demanar seguir tenint un preu competitiu i no lluitar encara més contra el contraban», alhora que va reconèixer que el país necessita un «diferencial atractiu» però sense caure en «l’atracció per al contraban.



Darmanin va assegurar que no hi ha un vincle directe entre les negociacions per a l’acord d’associació amb la UE i la seva visita d’avui i la fiscalitat del tabac. «La ministra d’Exteriors seguirà amb les negociacions a Brussel·les com ho està fent fins ara, el nostre suport a Andorra sempre hi ha estat, la visita d’avui no canvia res, són temes diferents», va aclarir. Ubach reprendrà les negociacions amb la UE dilluns.