A la tercera busca assegurar la permanència

Les dues últimes jornades l’FC Andorra va voler garantir la permanència i no va poder aconseguir-ho, tot i que virtualment l’objectiu està assolit. Però no és matemàtic. Demà al migdia juga al camp de la UE Sants amb la intenció de garantir-se la salvació, en un matx que té unes connotacions especials tenint en compte les circumstàncies en què es va jugar aquest mateix duel la temporada passada.

Els tricolors sortiran a Barcelona amb la intenció obtenir un triomf que sigui ja definitiu. «L’ambició de l’equip és assolir quan abans millor la permanència. Hem tingut dues oportunitats que sumant els tres punts teníem matemàticament la permanència quasi assegurada, però juguem contra equips que s’estan jugant moltes coses i no et posen les coses fàcils», indica Marc Ferré. Per al migcampista assegurar la salvació és prioritari, sense pensar en el que es pugui presentar més endavant: «En un partit de 90 minuts ja passen moltes coses, no ens podem plantejar més enllà».

El Sants, que suma els mateixos punts que els andorrans, tenen l’ascens garantit i l’equip es mostra irregular. A la darrera jornada s’imposava al camp de l’Atlètic Alpicat trencant una ratxa de set jornades sense conèixer la victòria. Tenen l’ascens a la butxaca, «però tots els jugadors I el cos tècnic voldran demostrar que són capaços de quedar-se i tenir un lloc a Tercera». Es troben que «quan entres en una mala dinàmica qualsevol errada et penalitza molt, són gols en contra i en aquesta categoria costa molt fer-los», aconseguint trencar la dinàmica amb un 0-3, que els farà tenir «la moral bastant més alta».

El curs passat a l’última jornada els tricolors van visitar el camp de la Zona Franca, jugant-se la promoció d’ascens amb els Sants, en el partit posterior a la mort d’Emili Vicente. L’empat no va servir als andorrans per optar a l’ascens. «És una situació molt especial per a tots», admet Ferré, i «se’ns passaran moltes imatges pel cap». Quedar-se a les portes de pujar és «una espina clavada» que va quedar.

Partit ajornat

Els amistosos de la selecció de la setmana vinent, amb set convocats de l’FC Andorra, fa que s’ajorni el partit de la 26a jornada contra l’EFAC Almacelles que s’havia de disputar el 24 de març. El matx es jugarà l’1 de maig a les 12.00 hores a la Borda Mateu. En aquestes enfrontaments del combinat nacional amb Liechtenstein i Guinea Equatorial, Ferré tindrà l’oportunitat de debutar amb l’absoluta. «Porto treballant molt temps i vull aprofitar aquesta oportunitat que em dona el seleccionador», assenyala, remarcant les ganes de fer-se un lloc: «Tots anem a donar el millor de nosaltres, tant individual com col·lectivament per a que et donin un vot de confiança i tornar a entrar en futures convocatòries».